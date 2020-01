పేలిన గ్యాస్‌ సిలిండర్లు.. వీడియో

అహ్మదాబాద్‌ : గుజరాత్‌లోని సూరత్‌లో గురువారం ఉదయం ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది. ఎల్పీజీ సిలిండర్లతో వెళ్తున్న వెళ్తున్న మినీ ట్రక్కు బోల్తా పడింది. దీంతో ఆ వాహనంలోని సిలిండర్లు ఒకదాని తర్వాత మరొకటి పేలిపోయాయి. సిలిండర్లు వరుసగా పేలడంతో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదానికి కొద్ది దూరంలోనే పాఠశాల బస్సును నిలిపివేశారు. బస్సులోని విద్యార్థులను పోలీసులు సురక్షితంగా వేరే ప్రాంతానికి తరలించారు. సిలిండర్ల పేలుళ్ల ధాటికి పాఠశాల బస్సుకు కూడా మంటలు వ్యాపించాయి. బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికి గాయాలు కాలేదని సమాచారం. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేసింది.

