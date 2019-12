పోలీసు బూటును తుడిచి, ముద్దాడిన ఎంపీ గోరంట్ల- వీడియో

అనంతపురం: పోలీసులపై అనుచిత వ్యాఖ్యలుచేసిన మాజీ ఎంపీ జేసీ దివాకర్‌రెడ్డిపై హిం దూపురం వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ మండిపడ్డారు. శుక్రవారం తన నివాసంలో మాట్లాడారు. అధికారంలోకి వస్తే తమ బూ ట్లు నాకే పోలీసులను తెచ్చుకుంటాం అన్న జే సీ మాటలకు కౌంటర్‌గా అమర పోలీస్ బూటును మాధవ్ స్వయంగా శుభ్రంచేసి ముద్దాడారు. దేశ రక్షణకు పోలీసులు ప్రాణా లు అర్పిస్తున్నారని, అలాంటి వారిపై జేసీ జు గుప్సాకరంగా మాట్లాడారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గతంలో ఇలామాట్లాడితేనే ప్రజలు రాజకీయంగా సమాధి కట్టారని చెప్పారు. జేసీ అలా మాట్లాడుతుంటే దుర్యోధనుడిలా టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నవ్వారని విమర్శించారు. #WATCH: YSR Congress party MP Gorantla Madhav kisses the shoe of a policeman in Anantpuram in protest against TDP's JC Diwakar Reddy's remarks on police. According to reports Diwakar Reddy had earlier said 'will make cops lick my boots after TDP returns' #AndhraPradesh (20.12) pic.twitter.com/VI9sMdyl0N — ANI (@ANI) December 21, 2019