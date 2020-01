ఉగ్ర కుట్రను భగ్నం చేసిన శ్రీనగర్‌ పోలీసులు

శ్రీనగర్‌: భారీ ఉగ్ర కుట్రను శ్రీనగర్‌ పోలీసులు భగ్నం చేశారు. జనవరి 26న దాడికి జైషే మహమ్మద్‌ ఉగ్రవాదులు శ్రీనగర్‌లో భారీ పేలుళ్లలో కుట్ర పన్నారు. కుట్రలో భాగస్వాములైన ఐదుగురు అనుమానిత ఉగ్రవాదులను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఇజాజ్‌ అహ్మద్‌ షేక్‌, ఉమర్‌ హమీద్‌ షేక్‌, ఇంతియాజ్‌ అహ్మద్‌ చిక్లా, సాహిల్‌ ఫారూక్‌ గోజ్రీ, నాసీర్‌ అహ్మద్‌ మీర్‌. వీరంతా హజ్రత్బాల్‌ నివాసితులు. వీరి వద్ద నుంచి పెద్ద ఎత్తున పేలుడు సామాగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాకీ టాకీలు, ఆయుధాలు, డిటోనేటర్లు, జిలెటిన్‌ స్టిక్స్‌, నైట్రిక్‌ యాసిడ్‌ బాటిల్స్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇటీవలే వీరు హజ్రత్బాల్‌ ప్రాంతంలో గ్రైనేడ్‌ దాడికి పాల్పడ్డారు.

In a major success the Srinagar Police busts Jaish Module.

Two grenade blasts in Hazratbal area worked out. Major attack averted ahead of Republic Day.Five terror operatives arrested.Huge Expolsive material recovered. — J&K Police (@JmuKmrPolice) January 16, 2020