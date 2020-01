లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాది అరెస్ట్‌

శ్రీనగర్‌ : జమ్మూకశ్మీర్‌లో లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాదిని భద్రతా బలగాలు అరెస్టు చేశాయి. నిన్న రాత్రి ఉగ్రవాది నిసార్‌ను అరెస్టు చేసినట్లు బలగాలు వెల్లడించాయి. కుల్లాన్‌ గండర్‌బాల్‌లో జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో నిసార్‌ దార్‌ తప్పించుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇదే ఎన్‌కౌంటర్‌లో పాకిస్తాన్‌కు చెందిన ఉగ్రవాదిని భారత బలగాలు మట్టుబెట్టాయి.

J&K: Lashkar-e-Toiba terrorist Nisar Dar arrested by security forces last night. He had earlier escaped from an encounter in Kullan Ganderbal in which one Pakistani terrorist was killed. — ANI (@ANI) January 4, 2020