జేఎన్‌యూ వీసీని తొలగించాలని ఆందోళన..వీడియో



ఢిల్లీ: జనవరి 5న ఢిల్లీలోని జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ(జేఎన్‌యూ) క్యాంపస్‌లో జరిగిన హింసాత్మక ఘటనలను నిరసిస్తూ విద్యార్థులు ర్యాలీ నిర్వహించారు. విద్యార్థులు, విద్యార్థి సంఘాల నేతలు దాడి ఘటనకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ రాష్ట్రపతి భవన్‌ వరకు ర్యాలీగా బయలుదేరారు. దాడుల నేపథ్యంలో జేఎన్‌యూ వైస్‌ ఛాన్సలర్‌ ను తొలగించాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. ర్యాలీలో పలువురికి గాయాలయ్యాయి. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు నిరసన వ్యక్తం చేస్తోన్న విద్యార్థినీవిద్యార్థులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. జేఎన్ యూలో జరిగిన దాడులకు నిరసనగా నిన్న రాత్రి ముంబయిలోని గేట్‌వే ఆఫ్‌ ఇండియా వద్ద వేలాది మంది యువతీయువకులు నిరసన చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే.

#WATCH Delhi Police remove women protesters while they were marching towards Rashtrapati Bhavan. Students are demanding removal of the Jawaharlal Nehru University's Vice Chancellor following Jan 5 violence in the campus. pic.twitter.com/HzT2AjkZF5 — ANI (@ANI) January 9, 2020