శిబు సోరెన్ కాళ్లు మొక్కిన హేమంత్ సోరెన్

రాంచీ : జార్ఖండ్ శాసనసభ ఎన్నికల్లో బరెహత్ నియోజకవర్గం నుంచి జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా(జేఎంఎం) నాయకులు హేమంత్ సోరెన్ గెలుపొందారు. ఈ సందర్భంగా రాంచీలోని తండ్రి శిబు సోరెన్ నివాసానికి వెళ్లిన హేమంత్ సోరెన్ ఆయన కాళ్లు మొక్కి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. 2013లో హేమంత్ సోరెన్ జార్ఖండ్ ఐదో ముఖ్యమంత్రిగా పని చేశారు. హేమంత్ సోరెన్ సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పుడు ఆయన వయసు 38 సంవత్సరాలు మాత్రమే. సుమారు సంవత్సర కాలం పాటు హేమంత్ సోరెన్ సీఎంగా సేవలందించారు. అంతలోనే 2014 ఎన్నికలు రావడం.. బీజేపీ అధికారంలోకి రావడం జరిగిపోయాయి. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ - జేఎంఎం కూటమి ఆధిక్యంలో ఉండడంతో సీఎం పదవి జేఎంఎం పార్టీకే దక్కే అవకాశం ఉంది. హేమంత్ సోరెన్ జార్ఖండ్ సీఎంగా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారని ఆర్జేడీ నాయకులు తేజస్వి యాదవ్ ప్రకటించారు. జార్ఖండ్ సీఎంగా శిబు సోరెన్ మూడు సార్లు సేవలందించారు. 2005, 2009లో శిబు సోరెన్ సీఎంగా పని చేశారు. ఎన్నికల కమిషన్‌ వివరాల ప్రకారం.. కాంగ్రెస్ - జేఎంఎం కూటమి 46 స్థానాల్లో(జేఎంఎం 29, కాంగ్రెస్ 14, ఆర్జేడీ 3), బీజేపీ 24 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది.

