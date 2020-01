జనవరి 22.. నా జీవితంలో మరువలేనిది

న్యూఢిల్లీ: జనవరి 22 తన జీవితంలో మరిచిపోలేనిదని నిర్భయ తల్లి ఆశాదేవి మీడియాకు తెలిపారు. గత 7 ఏళ్లుగా.. మేము అనుభవిస్తున్న భాద వర్ణణాతీతమమని ఆమె తెలిపారు. కాగా, తమ ఉరిశిక్షను మరోసారి పరిశీలించాలని నిర్భయ కేసులోని ఇద్దరు దోషులు వినయ్‌ కుమార్‌ శర్మ, ముఖేష్‌ సింగ్‌ కోర్టులో వేసిన పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది. దీంతో నలుగురు దోషులకు ఉరి ఖరారైనట్లే. ఆ నరరూప రాక్షసులకు ఉరిశిక్ష ఖరారవడంతో న్యాయం ఇంకా బతికే ఉన్నట్లు నిర్భయ తల్లి ఆశాదేవి తెలిపారు. కాగా, ఈ నెల 22న నిర్భయను అతి ఘోరంగా హత్యాచారం చేసిన దోషులకు కోర్టు ఉరిశిక్ష విధించాలని ఆదేశించిన విషయం విదితమే. తీహార్‌ జైల్లో వారిని ఉరితీయనున్నారు.

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: This is a big day for me. I had been struggling for the last 7 years. But the biggest day will be 22nd January when they (convicts) will be hanged. https://t.co/GBfPt9ezIb pic.twitter.com/uMPcVfP7Sf — ANI (@ANI) January 14, 2020