మధురైలో జల్లికట్టు క్రీడ..వీడియో



మధురై: సంక్రాంతి (పొంగల్) సందర్భంగా తమిళనాట సంప్రదాయక జల్లికట్లు క్రీడను నిర్వహించారు. ఎద్దులను ముస్తాబు చేసిన అనంతరం బుల్ క్యాచర్లు వాటిని ఛేజ్ చేసేందుకు రంగంలోకి దిగారు. మధురైలోని అవనీయపురంలో నిర్వహించిన జల్లికట్టు క్రీడను సుమారు 700 ఎద్దులతో నిర్వహించగా.. 730 మంది బుల్ క్యాచర్లు ఈ క్రీడలో పాల్గొన్నారు. గతంలో సుప్రీంకోర్టు జల్లికట్టును నిషేధించగా..తమిళనాట ఆందోళనలు మిన్నంటాయి. దీంతో కఠినమైన నిబంధనలతో కోర్టు ఈ జల్లికట్టుకు అనుమతించింది.

#WATCH Tamil Nadu: #Jallikattu competitions continue in Madurai's Avaniyapuram. 700 bulls and 730 Bull Catchers are participating in it. pic.twitter.com/6zoaKYahdA — ANI (@ANI) January 15, 2020