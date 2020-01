తమిళనాడులో ప్రారంభమైన జల్లికట్టు పోటీలు..

చెన్నై: తమిళనాడు రాష్ట్రంలో జల్లికట్టు పోటీలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. సంక్రాంతిని పురస్కరించుకొని తమిళనాడులో ప్రతి యేటా జల్లికట్టు పోటీలు నిర్వహిస్తుంటారు. అవనియాపురంలో 730, అలంగనళ్లూర్‌లో 700 ఎద్దులతో పోటీలు ప్రారంభమయ్యాయి. పలమేడులో 650 ఎద్దులతో జల్లికట్టు పోటీలు ప్రారంభించారు. గాయపడిన వారికి చికిత్స కోసం అందుబాటులో అంబులెన్స్‌లు ఏర్పాటు చేశారు. కాగా, జల్లికట్టు పోటీలు చాలా భయంకరంగా సాగుతాయన్న విషయం తెలిసిందే. ఒక్కసారిగా వదిలిన బలమైన ఎడ్లను.. పోటీలో పాల్గొనే వారు వాటి కొమ్ములను పట్టుకొని లొంగదీసుకోవాలి. ఈ సమయంలో చాలా మంది గాయాలపాలవుతారు. కొన్ని సందర్భాల్లో చనిపోయిన ఘటనలూ ఉన్నాయి.

ఈ ప్రమాదకర ఆటలకు స్వస్తి చెప్పాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించినా.. జల్లికట్టు తమ సంస్కృతిలో భాగమని తమిళులంతా ఏకమై.. తీవ్ర ఆందోళనలు చేశారు. ప్రజలకు సినీతారలు, రాజకీయ నాయకులు సైతం మద్దతు తెలిపారు. దీంతో సుప్రీంకోర్టు తమ ఆదేశాన్ని కొన్ని షరతులతో ఉపసంహరించుకుంది.

#WATCH Tamil Nadu: #Jallikattu competitions continue in Madurai's Avaniyapuram. 700 bulls and 730 Bull Catchers are participating in it. pic.twitter.com/6zoaKYahdA — ANI (@ANI) January 15, 2020