కొనసాగుతున్న జల్లికట్టు పోటీలు..వీడియో



మధురై: తమిళనాడులో పొంగల్‌ (సంక్రాంతి) సందర్భంగా నిర్వహించే సంప్రదాయక జల్లికట్టు క్రీడలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇవాళ మధురై జిల్లాలోని అలంగనల్లూరు పట్టణంలో జల్లికట్టు క్రీడలను అక్కడి స్థానిక నేతలు పచ్చజెండా ఊపి ప్రారంభించారు. 700కు పైగా ఎద్దులు ఈ క్రీడల్లో పాల్గొంటున్నాయి. జల్లికట్టు పోటీల సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటుచేసుకోకుండాతమిళనాడు ప్రభుత్వం 2 వేల మంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసింద.మధురైలోని అవనీయపురంలో నిర్వహించిన జల్లికట్టు పోటీల్లో పలువురికి తీవ్రగాయాలైన విషయం తెలిసిందే. గాయాలైన వారికి ఆస్పత్రుల్లో చికిత్సనందించారు.

