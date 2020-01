ఢిల్లీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం..

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. లారెన్స్‌ రోడ్డులోని షూ ఫ్యాక్టరీలో దురదృష్టవశాత్తు మంటలు అలుముకున్నాయి. చిన్నగా రాజుకున్న మంటులు.. ఎవరూ గమనించకపోయే సరికి భారీ స్థాయిలో ఎగిసిపడ్డాయి. మంటలు ఆర్పేందుకు ఫ్యాక్టరీ యాజమాన్యం.. పోలీసులకు, ఫైర్‌ సిబ్బందికి సమాచారమిచ్చింది. ఘటనా స్థలికి చేరుకున్న ఫైర్‌ ఇంజన్లు మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. 26 ఫైర్‌ ఇంజన్ల సాయంతో సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు తీవ్ర ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో భారీ నష్టం జరిగినట్లు యాజమాన్యం తెలిపింది. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Delhi: Fire fighters work to douse fire that broke out at a footwear manufacturing unit at Lawrence Road today. https://t.co/3uCe1pJa0Y pic.twitter.com/3WQYluaRmS — ANI (@ANI) January 14, 2020