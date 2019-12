నా భర్తను నేనే చంపాను.. నన్ను ఉరి తీయండి

హర్యానా : నా భర్తను చంపింది నేనే.. ఇందుకు నన్ను ఉరి తీయండి అని ఓ వితంతువు హర్యానా హోంమంత్రికి విజ్ఞప్తి చేసింది. హర్యానా హోంమంత్రి అనిల్‌ విజ్‌ ఇటీవలే జనతా దర్బార్‌ నిర్వహించారు. ఆ దర్బార్‌కు ఓ వితంతువు వచ్చి హోంమంత్రికి లేఖ అందజేసింది.

2017, జులై 15న అసిస్టెంట్‌ సబ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ రోహతస్‌ సింగ్‌ అతిగా మద్యం సేవించి ఇంటికి వచ్చాడని వితంతువు లేఖలో పేర్కొంది. మద్యం మత్తులో తనను అసభ్యపదజాలంతో దూషించాడు. ఈ క్రమంలోనే అతను కింద పడిపోయాడు. వాంతులు కూడా చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత బట్ట ముక్కను అతని నోట్లోకి కుక్కాను. ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా భర్త మృతి చెందినట్లు డాక్టర్లు చెప్పారు. భర్తను తానే హత్య చేశానని భార్య లేఖలో తెలిపింది.



భర్తను హత్య చేసినందుకు తనకు ఉరిశిక్ష విధించండి అని వితంతువు హోంమంత్రికి విన్నవించింది. వితంతువు లేఖపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. వితంతువును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని మహిళా పోలీసు స్టేషన్‌కు తరలించారు. పూర్తిస్థాయిలో విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు.



Satish Kumar, Station House Officer (SHO), Mahesh Nagar police station, Ambala: We have received her confession, we will lodge FIR on its basis. We will investigate whether she is telling the truth or not. Appropriate action will be taken. (24.12.19) https://t.co/67oIqtXBza pic.twitter.com/GBzQTSrmIg — ANI (@ANI) December 24, 2019