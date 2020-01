గన్‌పాయింట్‌లో బెదిరించి ఢిల్లీలో చోరీ.. వీడియో

న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని తిలక్‌ నగర్‌లో నిన్న రాత్రి చోరీ జరిగింది. ఈ దృశ్యాలు అక్కడున్న సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యాయి. ఓ వ్యక్తి రాత్రి 9 గంటల సమయంలో తన కారులోకి వచ్చి బయల్దేరేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. అంతలోనే నలుగురు దుండగులు తుపాకులతో అక్కడికి వచ్చారు. కారు డోర్‌ తీసి గన్‌పాయింట్‌లో బెదిరించిన ఓ దుండగుడు.. ఆ వ్యక్తి వద్ద ఉన్న నగదును దొంగిలించాడు. అంతటితో ఆగకుండా కారు డిక్కీ ఓపెన్‌ చేయాలని అతడిని దుండగులు ఆదేశించడంతో అది కూడా ఓపెన్‌ చేశాడు. డిక్కీలో ఉన్న ఓ బ్యాగును దుండగులు ఎత్తుకెళ్లారు. దుండగుల చోరీపై బాధిత వ్యక్తి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు.. సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

#WATCH Four unidentified men caught on camera robbing a man in Delhi's Tilak Nagar yesterday pic.twitter.com/KeSHMdpd8I — ANI (@ANI) January 7, 2020