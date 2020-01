బీజేపీ మాజీ ఎంపీ మృతి..

హర్యానా: భారతీయ జనతా పార్టీ మాజీ ఎంపీ, సీనియర్‌ జర్నలిస్ట్‌ అశ్విని కుమార్‌ చోప్రా కొద్దిసేపటి క్రితం గురుగ్రామ్‌లో మరణించారు. ఆయన కొద్ది కాలంగా క్యాన్సర్‌తో బాధ పడుతున్నారు. చికిత్స పొందుతూ ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు. కాగా, ఆయన 11 జూన్‌, 1956లో జలంధర్‌లో జన్మించారు. ఆయన ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం జలంధర్‌లో, హయ్యర్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ పంజాబ్‌ యూనివర్సిటీ, కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీలో కొనసాగింది. కాగా, ఆయన రాజకీయాల్లోకి రాకముందు జర్నలిస్టుగా పనిచేశారు. సీనియర్‌ జర్నలిస్టుగా ఆయన సమాజానికి ఎంతో సేవ చేశారు. పంజాబ్‌ కేసరి అనే పత్రికకు ఎడిటర్‌గా పని చేశారు. ఆయన కుటుంబం జర్నలిజానికే అంకితమయ్యింది. హింద్‌సమాచార్‌ గ్రూప్‌ ఆఫ్‌ న్యూస్‌ పేపర్‌ వీరి కుటుంబానికి చెందినదే. 2014లో ఆయన ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. కర్నల్‌ నియోజకవర్గం నుంచి బీజీపీ పార్టీ ఎంపీ అభ్యర్థిగా పోటీచేసి, గెలిచారు.

Haryana: Former BJP MP and senior journalist Ashwini Kumar Chopra passes away in Gurugram. He was suffering from cancer. pic.twitter.com/4cJMJSBMXg — ANI (@ANI) January 18, 2020