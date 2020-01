నోయిడా ఈఎస్‌ఐ ఆస్పత్రిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం

న్యూఢిల్లీ : ఢిల్లీకి సమీపంలోని నోయిడాలో గురువారం ఉదయం భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. సెక్టార్‌ 24లో ఉన్న ఈఎస్‌ఐ ఆస్పత్రిలో అగ్నికీలలు ఎగిసిపడ్డాయి. దీంతో అప్రమత్తమైన ఆస్పత్రి సిబ్బంది.. రోగులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చారు. ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో అటు డాక్టర్లు, ఇటు రోగులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు. ప్రమాదస్థలికి చేరుకున్న ఆరు ఫైరింజన్లు మంటలను అదుపు చేసేందుకు యత్నిస్తున్నాయి. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది.

ప్రింటింగ్‌ ప్రెస్‌లో అగ్నిప్రమాదం : ఒకరి మృతి

ఢిల్లీలోని పట్పర్‌గంజ్‌ పారిశ్రామికవాడలో గురువారం ఉదయం అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకున్న విషయం విదితమే. అగ్నికీలలకు ఒక కార్మికుడు సజీవదహనం అయ్యాడు. పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు పట్పర్‌గంజ్‌ పారిశ్రామిక వాడకు చేరుకున్నారు. 32 ఫైరింజన్లతో మంటలను అదుపు చేసేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది యత్నిస్తోంది. క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం సమీప ఆస్పత్రులకు తరలించారు పోలీసులు. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది.



జనవరి 2వ తేదీన ఢిల్లీలోని పీరాగర్హి ఏరియాలోని బ్యాటరీ ఫ్యాక్టరీలో మంటలు చెలరేగిన విషయం విదితమే. ఈ ప్రమాదంలో అగ్నిమాపక సిబ్బందికి చెందిన ఓ పోలీసు ప్రాణాలు కోల్పోగా మరో 14 మంది కార్మికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ప్రమాదం నుంచి 18 మంది కార్మికులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. వీరిలో ఇద్దరు కేర్‌టేకర్స్‌, ఒక సెక్యూరిటీగార్డు ఉన్నారు.

