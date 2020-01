ఢిల్లీలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం : ఒకరి మృతి

న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మరోసారి అగ్నికీలలు ఎగిసిపడ్డాయి. వారం రోజుల క్రితం జరిగిన అగ్నిప్రమాద ఘటన మరువక ముందే మరో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఢిల్లీలోని పట్పర్‌గంజ్‌ పారిశ్రామికవాడలోని ఓ పేపర్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ లో గురువారం ఉదయం అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. అగ్నికీలలకు ఒక కార్మికుడు సజీవదహనం అయ్యాడు. పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు పట్పర్‌గంజ్‌ పారిశ్రామిక వాడకు చేరుకున్నారు. 32 ఫైరింజన్లతో మంటలను అదుపు చేసేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది యత్నిస్తోంది. క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం సమీప ఆస్పత్రులకు తరలిస్తున్నారు పోలీసులు. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది.

జనవరి 2వ తేదీన ఢిల్లీలోని పీరాగర్హి ఏరియాలోని బ్యాటరీ ఫ్యాక్టరీలో మంటలు చెలరేగిన విషయం విదితమే. ఈ ప్రమాదంలో అగ్నిమాపక సిబ్బందికి చెందిన ఓ పోలీసు ప్రాణాలు కోల్పోగా మరో 14 మంది కార్మికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ప్రమాదం నుంచి 18 మంది కార్మికులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. వీరిలో ఇద్దరు కేర్‌టేకర్స్‌, ఒక సెక్యూరిటీగార్డు ఉన్నారు.

Delhi: Fire broke out at a paper printing press in Patparganj Industrial Area today, one person dead. 35 fire tenders are present at the spot. pic.twitter.com/7syFT5yF7V — ANI (@ANI) January 9, 2020