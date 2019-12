రైతు రుణమాఫీ చేసిన మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం..

ముంబయి: మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతు రుణమాఫీ అమలు చేసింది. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు రైతుల రుణాలు మాఫీ చేస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి ఉద్దవ్‌ థాక్రే ఇవాళ అసెంబ్లీలో ప్రకటన చేశారు. మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే షెట్కారీ కార్జముక్తి పథకం కింద రూ. 2 లక్షల వరకు రైతుల రుణాలు మాఫీ చేస్తున్నట్లు సీఎం అసెంబ్లీలో తెలిపారు. రైతు రుణాలను నేరుగా బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్‌ చేయనున్నట్లు సీఎం తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమం మార్చి-2020లో అమలు చేస్తామని సీఎం ఉద్దవ్‌ థాక్రే తెలిపారు. సీఎం చేసిన ఈ ప్రకటనకు విపక్ష బీజేపీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. రైతుల రుణాలు మొత్తం మాఫీ చేయాలని వారు డిమాండ్‌ చేశారు. మొత్తం రుణాలు మాఫీ చేయడం కుదరదనీ, ప్రభుత్వంపై భారీగా ఒత్తిడి పడుతుందన్న ఆయన రూ. 2 లక్షల వరకే రుణాలు మాఫీ చేస్తామని తెలిపారు. సీఎం ప్రభుత్వ నిర్ణయం తెలుపగానే.. ప్రతిపక్ష బీజేపీ అసెంబ్లీ నుంచి వాకౌట్‌ చేసింది.

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray in state legislative assembly: Loans of farmers up to Rs 2 lakhs to be waived off. Money to deposited in the banks directly. Scheme to implemented from March. (file pic) pic.twitter.com/MxQ99GMBI7 — ANI (@ANI) December 21, 2019



Opposition has staged walk out from the Maharashtra legislative assembly demanding complete waiver of farmers' loans, after Chief Minister Uddhav Thackeray's announcement of farm loan waiver. https://t.co/J02XZ3Mv3m — ANI (@ANI) December 21, 2019