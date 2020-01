స‌జీవ‌ద‌హ‌న‌మైన ప్ర‌యాణికుల‌కు డీఎన్ఏ ప‌రీక్ష‌లు

హైద‌రాబాద్‌: ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌లోని క‌నౌజ్‌లో జ‌రిగిన బ‌స్సు ప్ర‌మాదంలో 20 మంది స‌జీవ‌ద‌హ‌న‌మైన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ప్ర‌మాదం జ‌రిగిన స‌మ‌యంలో బ‌స్సులో 41 మంది ఉన్నారు. జైపూర్ నుంచి ఫ‌రూకాబాద్ వెళ్తున్న స‌మ‌యంలో ఆగి ఉన్న లారీని బ‌స్సు ఢీకొట్టింది. అయితే ప్ర‌మాదం స‌జీవ‌ద‌హ‌న‌మైన ప్ర‌యాణికుల‌ను గుర్తించేందుకు డీఎన్ఏ ప‌రీక్ష‌లు నిర్వహించ‌నున్న‌ట్లు యూపీ పోలీసులు వెల్ల‌డించారు. ప్ర‌యాణికుల శ‌రీరాలు పూర్తిగా కాలిపోయాయ‌ని, ఎముక‌లు చెల్లాచెదురుగా ప‌డి ఉన్నాయ‌ని, కేవ‌లం డీఎన్ఏ ప‌రీక్ష ద్వారా మాత్ర‌మే ఎంత మంది చ‌నిపోయారో నిర్ధారించ‌డం వీల‌వుతుంద‌ని కాన్పూర్ ఐజీ మోహిత్ అగ‌ర్వాల్ తెలిపారు. లారీని ఢీకొన్న స‌మ‌యంలో బ‌స్సులో ఉన్న డీజిల్ ట్యాంక్ పేలి ఉంటుంద‌ని, దాని వ‌ల్లే భారీగా మంట‌లు వ్యాపించి ఉంటాయ‌ని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

Kannauj: 21 people, injured when a bus caught fire after collision with a truck on GT Road earlier tonight, have been admitted to a hospital in Chhibramau,13 of them have been referred to Medical College Tirwa. BJP MLA from Chhibramau, Archana Pandey also visited them at hospital pic.twitter.com/97F2Js4TJz — ANI UP (@ANINewsUP) January 10, 2020



ప్ర‌మాద మృతుల కుటుంబాల‌కు సీఎం యోగి ఆదిత్య‌నాథ్ న‌ష్ట‌ప‌రిహారాన్ని ప్ర‌క‌టించారు. మ‌ర‌ణించిన‌వారి కుటుంబాల‌కు 2 ల‌క్ష‌ల ఎక్స్ గ్రేషియా ఇవ్వ‌నున్నారు. గాయ‌ప‌డ్డ‌వారికి 20వేలు ఇస్తారు. ఇది చాలా దుర‌దృష్ట‌క‌ర‌మైన సంఘ‌ట‌న అని సీఎం తెలిపారు. ప్రాణాలు కోల్పోయిన ప్ర‌యాణికుల కుటుంబాల‌కు ఆయ‌న సంతాపం తెలిపారు. ప్ర‌మాదంలో గాయ‌ప‌డ్డ 21 మందికి హాస్ప‌ట‌ల్‌లో చికిత్స అందిస్తున్నారు. క‌నౌజ్ బ‌స్సు ప్ర‌మాదం ప‌ట్ల ప్ర‌ధాని మోదీ కూడా దిగ్భ్రాంతి వ్య‌క్తం చేశారు. उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हुए भीषण सड़क हादसे के बारे में जानकर अत्यंत दुख पहुंचा है। इस दुर्घटना में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। — Narendra Modi (@narendramodi) January 11, 2020