పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా డీఎంకే ర్యాలీ

చెన్నై : పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా చెన్నైలో డీఎంకే ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ ర్యాలీలో డీఎంకే చీఫ్ ఎంకే స్టాలిన్, కాంగ్రెస్ నేత పి. చిదంబరం, ఎండీఎంకే అధినేత వైగోతో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు. ర్యాలీలో డీఎంకే, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొని పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఎన్నార్సీ, సీఏఏ.. రాజ్యాంగ విరుద్ధమని డీఎంకే కార్యకర్తలు ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. అయితే డీఎంకే ర్యాలీకి పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వలేదు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీసులు భారీగా మోహరించారు.

Tamil Nadu: DMK and its alliance parties hold a 'mega rally' against #CitizenshipAmendmentAct, in Chennai. Congress leader P Chidambaram and MDMK's Vaiko are also participating. pic.twitter.com/ve96fUQ7k7 — ANI (@ANI) December 23, 2019