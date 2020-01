ఢిల్లీ అసెంబ్లీకి ఫిబ్రవరి 8న పోలింగ్‌

న్యూఢిల్లీ : ఢిల్లీ శాసనసభకు ఎన్నికల నగారా మోగింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ఫిబ్రవరి 8న పోలింగ్‌ జరగనుంది. 11న ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. ఈ నెల 14న ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేయనున్నట్లు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కమిషనర్‌ సునీల్‌ ఆరోరా వెల్లడించారు. 70 అసెంబ్లీ స్థానాలున్న ఢిల్లీలో ఒకే విడుతలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయని ఆయన తెలిపారు. ఢిల్లీలో మొత్తం 1,46,92,136 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ఈ ఎన్నికల కోసం 13,750 పోలింగ్‌ కేంద్రాలను, 90 వేల మంది సిబ్బందిని వినియోగించుకోనున్నారు. పారదర్శకంగా ఎన్నికల నిర్వహణకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని సునీల్‌ ఆరోరా తెలిపారు. ఫిబ్రవరి 22తో ప్రస్తుత అసెంబ్లీ గడువు ముగియనుంది. ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించడంతో ఢిల్లీలో ఎన్నికల కోడ్‌ అమల్లోకి వచ్చింది.

