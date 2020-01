సీఏఏ వల్ల ముస్లింలకు నష్టం జరగదు: కర్ణాటక సీఎం

బెంగళూరు: పార్లమెంట్‌ ఆమోదించిన పౌరసత్వ సవరణ చట్టం(సీఏఏ) వల్ల ఏ ఒక్క ముస్లింకు నష్టం వాటిల్లదని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి బీఎస్‌ యడియూరప్ప అన్నారు. ఆయన ఇవాళ బెంగళూరులో గడపగడపకు వెళ్లి, ప్రజలతో సమావేశమై వారితో సీఏఏ(సిటిజన్‌షిప్‌ అమెండ్‌మెంట్‌ యాక్ట్‌)కు సంబంధించిన వివరణను ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్‌ ముస్లింలను గందరగోళానికి గురి చేస్తోందన్నారు. పౌరసత్వ సవరణ చట్టం(సీఏఏ) వల్ల ఏ ఒక్క ముస్లింకు కూడా అన్యాయం జరగదనీ.. అందుకు తాను హామీ ఇస్తున్నానని సీఎం యడియూరప్ప తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసినా అన్ని వర్గాలకు న్యాయం చేస్తుందనీ, ఇప్పటికే ఎన్నో విజయవంతమైన కార్యక్రమాలు చేపట్టిందని ఆయన గుర్తు చేశారు. కాంగ్రెస్‌.. ఎక్కడ తన ఉనికిని కోల్పోతుందోనని ఇలాంటి రెచ్చగొట్టే చర్యలకు పూనుకుందనీ, తద్వారా ప్రజల్లో తన పేరు నిలుపుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుందని ఎద్దేవా చేశారు.

