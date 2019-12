పౌర చ‌ట్టాన్ని ప్ర‌శ్నించిన చంద్ర‌కుమార్ బోస్‌

హైద‌రాబాద్: పౌర‌స‌త్వ స‌వ‌ర‌ణ చ‌ట్టాన్ని బీజేపీ నేత‌ చంద్రకుమార్ బోస్ ప్ర‌శ్నించారు. నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర‌బోస్ బంధువు అయిన చంద్ర‌కుమార్‌.. పౌర చ‌ట్టాన్ని త‌ప్పుపట్టారు. అన్ని మ‌తాల‌కు, వ‌ర్గాల‌కు చెందిన‌ది భార‌త దేశ‌మ‌ని ఆయ‌న త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపారు. పౌర‌స‌త్వ స‌వ‌ర‌ణ చ‌ట్టం ఏ మ‌తానికి చెందిన‌ది కాద‌న్న‌ప్పుడు, మ‌రి కొన్ని మ‌తాల వారికే ఎందుకు పౌర‌స‌త్వం ఇస్తున్నార‌ని ఆయ‌న ప్ర‌శ్నించారు. ఆ జాబితాలో ముస్లింల‌ను ఎందుకు చేర్చ‌డం లేద‌న్నారు. ఈ అంశంలో పార‌ద‌ర్శ‌కంగా ఉండాల‌న్నారు. భార‌త దేశాన్ని మ‌రో దేశంతో పోల్చ‌కూడ‌ద‌న్నారు. ఇది అన్ని మ‌తస్తుల‌కు చెందిన దేశ‌మ‌ని చంద్ర‌బోస్ చెప్పారు. If #CAA2019 is not related to any religion why are we stating - Hindu,Sikh,Boudha, Christians, Parsis & Jains only! Why not include #Muslims as well? Let's be transparent — Chandra Kumar Bose (@Chandrabosebjp) December 23, 2019