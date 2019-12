ఎన్ఆర్‌సీ చేప‌ట్టం: సీఎం న‌వీన్ ప‌ట్నాయ‌క్‌

హైద‌రాబాద్‌: పౌర‌స‌త్వ స‌వ‌ర‌ణ చ‌ట్టాన్ని వ్య‌తిరేకిస్తూ దేశ‌వ్యాప్తంగా ఆందోళ‌న‌లు జ‌రుగుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఒడిశాలోనూ నిర‌స‌న‌లు వెల్లువెత్తాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో ఆ రాష్ట్ర సీఎం న‌వీన్ ప‌ట్నాయ‌క్ స్పందించారు. పార్ల‌మెంట్‌లో పౌర స‌వ‌ర‌ణ బిల్లుపై ఓటింగ్ స‌మ‌యంలో ఆ బిల్లుకు మ‌ద్ద‌తు ఇచ్చామ‌ని, కానీ త‌మ రాష్ట్రంలో మాత్రం ఎన్ఆర్‌సీ చేప‌ట్ట‌మ‌ని సీఎం ప‌ట్నాయ‌క్ తెలిపారు. ఎన్ఆర్‌సీకి బీజేడీ మ‌ద్ద‌తు ఇవ్వ‌డంలేద‌న్నారు. ఒడిశాలోకి అక్ర‌మంగా చొర‌బ‌డిన బంగ్లాదేశీలు ఎక్కువే ఉన్నారు. ఆ రాష్ట్రంలో సుమారు 4 వేల మంది బంగ్లాదేశీలు ఉన్న‌ట్లు గ‌తంలో ఓ సారి సీఎం ప‌ట్నాయ‌క్ అసెంబ్లీలో వెల్ల‌డించారు. బంగ్లాదేశీల‌కు నోటీసులు ఇచ్చిన విష‌యం కూడా అంద‌రికీ తెలిసిందే.

Odisha CM: #CitizenshipAmendmentAct has nothing to do with Indian citizens, it only deals with the foreigners. BJD MPs in Lok Sabha & Rajya Sabha had made it clear that we don't support NRC, I appeal to citizens to let peace prevail & not to indulge in rumour mongering.(file pic) pic.twitter.com/jMsNKy3ebm — ANI (@ANI) December 18, 2019