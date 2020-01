అంబులెన్స్‌కు దారి ఇవ్వొద్దన్న బీజేపీ చీఫ్‌.. వీడియో

కోల్‌కతా : పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని నదియాలో పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి అనుకూలంగా భారతీయ జనతా పార్టీ నిన్న ఓ సభను నిర్వహించింది. ఈ సభకు బెంగాల్‌ భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడు దిలీప్‌ ఘోష్‌ హాజరై ప్రసంగించారు. అక్కడున్న రహదారిపై బీజేపీ కార్యకర్తలు వందల సంఖ్యలో ఉన్నారు. దిలీప్‌ మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఆ రహదారి గుండా ఓ అంబులెన్స్‌ వచ్చింది. తన ప్రసంగాన్ని మధ్యలో ఆపి.. అంబులెన్స్‌కు దారి ఇవ్వొద్దని దిలీప్‌ కార్యకర్తలను ఆదేశించారు. వెనక్కి తిప్పి పంపండి అని చెప్పారు. సభకు అంతరాయం కలిగించేందుకు ఉద్దేశపూర్వకంగానే తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ ఇక్కడకు అంబులెన్స్‌ను పంపిందని దిలీప్‌ ఘోష్‌ పేర్కొన్నారు. సభను అడ్డుకునేందుకు ఇది టీఎంసీ డ్రామా అని బీజేపీ అధ్యక్షుడు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

#WATCH West Bengal: State BJP chief Dilip Ghosh orders to divert route of ambulance during an event in Nadia; says, "divert the route of ambulance as hundreds of people are sitting here. They (TMC) are doing it purposely. It's their tactic to disrupt this rally." (06.01.2020) pic.twitter.com/SALCvph6QQ — ANI (@ANI) January 8, 2020