బాలిస్టిక్‌ క్షిపణి కె-4 పరీక్ష విజయవంతం

ఆంధ్రప్రదేశ్‌: డీఆర్‌డీవో రూపొందించిన బాలిస్టిక్‌ క్షిపణి కె-4 పరీక్ష విజయవంతమయ్యింది. ఆంధ్ర తీర ప్రాతం నుంచి ఈ క్షిపణిని పరీక్షించారు. ఈ క్షిపణి 3,500 కిలో మీటర్ల దూరంలోని లక్ష్యాలను సైతం ఛేదించగలదు. ఈ బాలిస్టిక్‌ క్షిపణిని డీఆర్‌డీవో పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించడం విశేషం. ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో డీఆర్‌డీవో శాస్త్రవేత్తలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రయోగం విజయవంతమవడంతో ప్రధాని మోదీ, డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్ నాథ్ సింగ్ శాస్త్రవేత్తల కృషిని అభినందించారు.

Govt sources:India today successfully test-fired 3,500 km strike range nuclear capable submarine-launched K-4 ballistic missile off coast of Andhra Pradesh. The missile under development by DRDO will be equipped on indigenous INS Arihant-class nuclear-powered submarines of Navy. pic.twitter.com/qOcblC269Z — ANI (@ANI) January 19, 2020