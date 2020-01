ప్రధాని మోదీతో నటుడు మోహన్‌ బాబు భేటీ

న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో నటుడు, వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు మోహన్‌బాబు భేటీ అయ్యారు. సోమవారం ఉదయం తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి మోహన్‌బాబు.. మోదీ నివాసానికి వెళ్లారు. సుమారు 45 నిమిషాల పాటు మోదీతో మోహన్‌బాబు పలు అంశాలపై చర్చించారు. మోదీని కలిసిన వారిలో మోహన్‌బాబు కుమారుడు విష్ణు, కోడలు విరోనికా, కుమార్తె మంచు లక్ష్మి ఉన్నారు.

సోమవారం సాయంత్రం 6 గంటలకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షాతో కూడా మోహన్‌బాబు కుటుంబం భేటీ కానుంది. మరికొంత మంది కేంద్రమంత్రులను కూడా మోహన్‌బాబు కలిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే వైసీపీలో తన ప్రాధాన్యంపై మోహన్‌ బాబు తీవ్ర అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలోనే మోహన్‌బాబు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరుతారని వార్తలు షికారు చేస్తున్నాయి.



మోదీతో దిగిన ఫోటోను మోహన్‌ బాబు ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేస్తూ వాట్‌ ఏ మ్యాన్‌! అంటూ క్యాప్షన్‌ ఇచ్చారు. ప్రధాని మోదీని కలిశామని మంచు లక్ష్మి కూడా ట్వీట్‌ చేశారు. భారతదేశం మోదీ విజన్‌ను పూర్తిగా వినగలిగితే, కచ్చితంగా మనం గొప్ప స్థానంలో ఉంటామని మంచు లక్ష్మి పేర్కొన్నారు.



What a man! @narendramodi pic.twitter.com/ghOwzzGAYI — Mohan Babu M (@themohanbabu) January 6, 2020



Just met The DYNAMIC Hon'ble Prime Minister @narendramodi JI. If only India could hear his vision clearly and purely we would be in a greater place. — Lakshmi Manchu (@LakshmiManchu) January 6, 2020