జార్ఖండ్‌లో కొత్త అధ్యాయం మొద‌లైంది: హేమంత్ సోరెన్‌

హైద‌రాబాద్‌: జార్ఖండ్‌ రాష్ట్రంలో కొత్త అధ్యాయం మొద‌లైంద‌ని జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా నేత హేమంత్ సోరెన్ తెలిపారు. తాజా అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల ఫ‌లితాల్లో జేఎంఎం-కాంగ్రెస్ కూట‌మి ఆధిక్యంలో కొన‌సాగుతున్న‌ది. ఈ సంద‌ర్భంగా ఇవాళ ఆయ‌న మీడియాతో మాట్లాడారు. ఎవ‌రి ఆశ‌ల‌ను దెబ్బ‌తీయ‌మ‌ని హేమంత్ అన్నారు. త‌మ గెలుపు విష‌యంలో తోడ్ప‌డ్డ‌వారికి ఆయ‌న కంగ్రాట్స్ చెప్పారు. త‌న‌పై విశ్వాసం ఉంచిన లాలూ, సోనియా, రాహుల్‌, ప్రియాంకాల‌కు హేమంత్ థ్యాంక్స్ చెప్పారు. తీర్పు ఇచ్చిన ప్ర‌జ‌లకు కూడా హేమంత్ థ్యాంక్స్ తెలిపారు. ఫ‌లితాలు అనుకూలంగా వ‌చ్చిన నేప‌థ్యంలో.. హేమంత్ త‌న నివాసంలో హుషారుగా సైకిల్ తొక్కుతూ క‌నిపించారు.

#WATCH: Jharkhand Mukti Morcha's (JMM) Hemant Soren rides a cycle at his residence in Ranchi. JMM is currently leading on 28 seats while the Congress-JMM-RJD alliance is leading on 46 seats. pic.twitter.com/e9HYcb26Y2 — ANI (@ANI) December 23, 2019



ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు జ‌రిగిన కౌంటింగ్‌లో.. హేమంత్ నేతృత్వంలోని జేఎంఎం పార్టీ ఆధిక్యంలో ఉన్న‌ది. ప్ర‌స్తుత‌ సీఎం ర‌ఘుబ‌ర్‌దాస్‌తో పాటు మ‌రో ఆరుగురు మంత్రులు ఓట‌మి అంచుల్లో ఉన్నారు. జార్ఖండ్ ఫ‌లితాల‌ను స్వాగ‌తిస్తున్న‌ట్లు ఎన్సీపీ నేత శ‌ర‌ద్‌ప‌వార్ తెలిపారు. నాన్ బీజేపీ పార్టీల‌కు ప్ర‌జ‌లు మ‌ద్ద‌తు ప‌లికార‌న్నారు. ఈ ఏడాది హ‌ర్యానా, మ‌హారాష్ట్ర‌తో పాటు జార్ఖండ్‌లో బీజేపీ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న‌ట్లు కాంగ్రెస్ నేత చిదంబ‌రం ట్వీట్ చేశారు. బీజేపీ వ్య‌తిరేక పార్టీల‌న్నీ రాజ్యాంగ ప‌రిర‌క్ష‌ణ‌కు కాంగ్రెస్‌తో క‌లిసి రావాల‌న్నారు. హేమంత్ సోరెన్‌కు బెంగాల్ సీఎం మ‌మ‌తా బెన‌ర్జీ కంగ్రాట్స్ చెప్పారు. సీఏఏ, ఎన్ఆర్‌సీ ఆందోళ‌నల‌ మ‌ధ్య ఎన్నిక‌లు జ‌రిగాయ‌ని, కానీ ఈ ఫలితాలు పౌరుల ఆశ‌యాల‌ను ప్ర‌తిబింబిస్తున్నాయ‌ని దీదీ అన్నారు. Dented in Haryana,

Denied in Maharashtra,

Defeated in Jharkhand.

That is the story of the BJP in 2019.



All non-BJP parties must raise their sights and rally around the Congress to save the Constitution of India.

Congratulations @HemantSorenJMM ji, @RJDforIndia, @INCJharkhand on winning. People of Jharkhand have entrusted U to fulfill their aspirations. My good wishes to all brothers/sisters in Jharkhand. Elections were held during #CAA_NRC_Protest. This is a verdict in favour of citizens — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 23, 2019

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) December 23, 2019