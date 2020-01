భారత్‌ బంద్‌.. బెంగాల్‌లో ఉద్రిక్త వాతావరణం

కోల్‌కతా : కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్మిక, ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ పది జాతీయ కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో సాధారణ సమ్మెకు పిలుపునిచ్చిన విషయం విదితమే. ఈ సమ్మెకు కేంద్రంలోని అధికార బీజేపీ అనుబంధ సంస్థ భారతీయ మజ్దూర్‌ సంఘ్‌(బీఎంఎస్‌) దూరంగా ఉంది.

భారత్‌ బంద్‌ నేపథ్యంలో పశ్చిమ బెంగాల్‌లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు చోటు చేసుకున్నాయి. కుచ్‌ బెహార్‌ ప్రాంతంలో బస్సుపై ఆందోళనకారులు రాళ్లతో దాడి చేశారు. బస్సును అడ్డుకుని ఆందోళనకు దిగారు. బుర్దాన్‌లో తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తలు, ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ కార్యకర్తలకు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. ఇరు వర్గాలు దాడులకు పాల్పడ్డాయి. ఒకరినొకరు కొట్టుకున్నారు. మొత్తానికి బెంగాల్‌లో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. పశ్చిమ బెంగాల్‌లో లెఫ్ట్‌, ఇతర పార్టీల అనుబంధ కార్మిక సంఘాలు బంద్‌కు పిలుపునిచ్చాయి. కానీ మమతాబెనర్జీ సారథ్యంలోని రాష్ట్రప్రభుత్వం బంద్‌కు మద్దతు ప్రకటించలేదు. ఈ క్రమంలోనే ఎస్ఎఫ్ఐ, టీఎంసీ కార్యకర్తలకు మధ్య గొడవలు చోటు చేసుకున్నాయి.



కార్మిక సంస్కరణలు, విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు (ఎఫ్‌డీఐ), ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ, కార్పొరేటీకరణ, ప్రైవేటీకరణ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా కార్మిక సంఘాలు ఈ సమ్మెకు పిలుపునిచ్చాయి. కార్మికులకు కనీస వేతనం, సామాజిక భద్రతతోపాటు 12 డిమాండ్ల సాధన కోసం ఈ సమ్మె చేపట్టాయి. ఈ సమ్మెలో వివిధ రంగాల పరిశ్రమలతోపాటు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల ఉద్యోగులు కూడా పాల్గొన్నారు.



సమ్మెలో కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు ఐఎన్టీయూసీ, ఏఐటీయూసీ, హెచ్‌ఎంఎస్‌, సీఐటీయూ, ఏఐయూటీయూసీ, టీయూసీసీ, ఎస్‌ఈడబ్ల్యూఏ, ఏఐసీసీటీయూ, ఎల్పీఎఫ్‌, యూటీయూసీలతోపాటు ఇతర స్వతంత్ర కార్మిక సంఘాలు పాల్గొన్నాయి.

#WATCH West Bengal: A bus vandalised in Cooch Behar during the Bharat Bandh called by ten trade Unions against 'anti-worker policies of Central Govt' pic.twitter.com/Cc3ksWndL2 — ANI (@ANI) January 8, 2020



#WATCH West Bengal: A clash erupted allegedly between Trinamool Congress (TMC) and Students' Federation of India (SFI) workers in Burdwan during the Bharat Bandh called by ten trade Unions against 'anti-worker policies of Central Government' pic.twitter.com/G9WFzmVUYQ — ANI (@ANI) January 8, 2020