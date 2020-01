సర్పంచ్‌గా ఎన్నికైన 97 ఏళ్ల బామ్మ..

రాజస్థాన్‌: 97 ఏళ్ల ఓ బామ్మ సర్పంచ్‌గా గెలిచి రికార్డు సృష్టించింది. వివరాల్లోకెళ్తే.. రాజస్థాన్‌ రాష్ట్రంలోని నీమ్‌ కా థానా సబ్‌ డివిజన్‌, పురానాబాస్‌ గ్రామంలో జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 97 ఏళ్ల విద్యాదేవి అనే వృద్ధ మహిళ సర్పంచ్‌గా పోటీ చేసింది. ఈవిడేం గెలుస్తుందిలే అని ప్రత్యర్థి పార్టీ అభ్యర్థులు విషయాన్ని తేలికగా తీసుకున్నట్లున్నారు. కానీ, నిన్న జరిగిన ఓట్ల లెక్కింపులో విద్యాదేవి సర్పంచ్‌గా గెలిచినట్లు ఎన్నికల అధికారి ప్రకటించారు. దీంతో గ్రామ ప్రజలు సర్పంచ్‌గా ఎన్నికైన బామ్మకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ వయస్సులో ప్రత్యర్థి పార్టీ అభ్యర్థిని చిత్తుగా ఓడించిన బామ్మకు గ్రామ ప్రజలనుంచే గాక రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. సర్పంచ్‌గా గెలిచిన బామ్మ.. గ్రామానికి సేవ చేయాలనే ఎన్నికల బరిలో నిలిచాననీ.. నన్ను గెలిపించినందుకు, తనకు మద్దతుగా నిలిచినందుకు ఓటర్లకు ఆమె ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

Sikar: 97 year old Vidya Devi won panchayat polls, elected Sarpanch of Puranabas village in Neem Ka Thana sub division, yesterday #Rajasthan pic.twitter.com/C6iEGY27yB — ANI (@ANI) January 18, 2020