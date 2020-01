జమ్మూకశ్మీర్‌లో ఘోర ప్రమాదం : ఏడుగురు మృతి

శ్రీనగర్‌ : జమ్మూకశ్మీర్‌లో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. రాజౌరీ జిల్లాలోని లంబేరీలో ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఓ బస్సు అదుపుతప్పి లోయలో పడిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో అక్కడికక్కడే ఏడుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 15 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం సమీప ఆస్పత్రికి తరలించారు.

Jammu & Kashmir: 7 dead & 15 injured after a bus rolled down a gorge in Lamberi, Rajouri district. — ANI (@ANI) January 2, 2020