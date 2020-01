దొంగతనం నెపంతో పోలీసులు చితకబాదారు.. వీడియో

లక్నో : మొబైల్‌ను దొంగిలించాడనే నెపంతో ఓ వ్యక్తిని పోలీసులు చితకబాదారు. ఈ ఘటన యూపీలోని డియోరియా పోలీసు స్టేషన్‌లో గురువారం చోటు చేసుకుంది. మహేన్‌ గ్రామానికి చెందిన సుమిత్‌ గోస్వామిని మొబైల్‌ దొంగతనం చేశాడనే అనుమానంతో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గోస్వామిని స్టేషన్‌కు తీసుకువచ్చిన పోలీసులు.. అతనిపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు. ముగ్గురు పోలీసులు కలిసి తమ బూట్ల కాళ్లతో అతన్ని తన్నారు. బెల్ట్‌తో చితకబాదారు. ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అయింది. ఈ ఘటనపై పోలీసు ఉన్నతాధికారులు స్పందించారు. వ్యక్తిని చితకబాదిన ముగ్గురు పోలీసులను సస్పెండ్‌ చేశారు. ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేసి పూర్తి స్థాయి విచారణ జరపాలని పోలీసులను ఆదేశించారు.

This is the @deoriapolice , viciously assaulting a young man accused of mobile theft by his neighbour , inside a police station. One cop tries to smash the man's face with his boot , the man is hit multiple times with a belt as other cops pin him down . Three cops suspended ... pic.twitter.com/hzDplXrDv0 — Alok Pandey (@alok_pandey) January 10, 2020