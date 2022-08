నవలల్లో గమ్మత్తులు

August 21, 2022 / 12:28 AM IST

భిన్నత్వాన్ని కోరుకునే కవులు, రచయితలు కొందరు తమ రచనలలో గమ్మత్తయిన, అరుదైన అంశాలను పొందు పరుస్తారు. వీటివల్ల ఆ రచనలకు నవ్యత్వం, భిన్నత్వం, అసాధారణత్వం చేకూరుతాయి. పాఠకులను రంజింపజేస్తాయి. సృజనకారులను ఆకట్టుకుంటాయి. ఈ సృజనత్వంతోనే ఆ రచనలు సమకాలీన సాహిత్యంలో విశిష్టతను సంపాదించుకున్నాయి. సమస్త సమాజాన్నీ తమవైపు చూసేలా చేశాయి.

రాజారావు రాసిన ‘కాంతాపుర’ అనే ఆంగ్ల నవల్లోని అంశాన్ని మొదట ప్రస్తావిస్తాను. అందులోని ఒక అధ్యాయాన్ని మొదలుపెడుతూ ఆయన ఈ వాక్యాలు రాస్తారు: Karthik has come to Kanthapura, sisters- Karthik has come with the glow of lights and the unpressed footstep of the wande ring gods… ఇట్లాంటి చాలా వాక్యాల తర్వాత… Karthik is a month of lights… అనే వాక్యం వస్తుంది. దీనికి ముందు Karthik month అని గానీ, the month of Karthik అని గానీ ఎక్కడా రాదు. ప్రారంభంలో ‘కార్తీక్‌’ అంటే ఒక వ్యక్తి అని అనుకుంటాడు పాఠకుడు. కానీ రచయిత చెప్తున్నది ‘కార్తీకమాసం’ గురించి అని తర్వాత తెలుస్తుంది! అయితే ఈ చమత్కారాన్ని పొందుపరిచేందుకు ఆంగ్లంలో అవకాశముంది కానీ మన తెలుగుభాషలో లేదనేది గమనించాలి. తెలుగులో అయితే ఇట్లా ‘కార్తీక్‌’ అని రాయలేం. ‘కార్తీకం’ లేదా ‘కార్తీకమాసం’ అని రాయాల్సిందే. ఆంగ్లంలో అయితే వాక్యాల చివర ఉండే క్రియలను తటస్థమైనవిగా రూపొందించవచ్చు. తెలుగులో అది అసాధ్యం. పురుషునికి సంబంధించిన వాక్యమైతే వచ్చాడు, తిన్నాడు మొదలైన మాటలను వాడక తప్పదు. నెలను సూచించే వాక్యమైతే వచ్చింది, పోయింది అనే రాయాలి. ఇంగ్లిష్‌లో అయితే జెండర్‌ గురించిన ఎటువంటి సూచనలేని విధంగా came, ate, sat, thrilled/ exhilarated, went అని రాయవచ్చు. ఇట్లా ఒక భాషలో ఉన్న ఒక సౌలభ్యం మరొక భాషలో ఉండకపోవచ్చు.

సల్మాన్‌ రష్దీ ‘Midnight’s Children’ నవలలో మనం ఒక గమ్మత్తయిన సంగతిని చూడవచ్చు. నవల మధ్యలో ఒక పాత్ర ముగిసిపోయి, ఆగిపోయినప్పుడు.. ‘నిన్ను ఈ పుస్తకపు పేజీల నుంచి బహిష్కరిస్తున్నాను. ఇక ఎప్పుడూ నాకు కనిపించవద్దు పో..’ అంటాడు. ఆ తర్వాత ఆ పాత్ర నవలలో ఎక్కడా కనిపించదు! భాషాపరమైన మరికొన్ని చమత్కారాలను కూడా చేశాడు రష్దీ.

అయన్‌రాండ్‌ రాసిన ‘Atlas Shrugged’ నవలలో అక్కడక్కడ సంప్రదాయేతర రచనా విధానం కనిపిస్తుంది. కొన్ని పాత్రల అభిప్రాయాలు, ప్రవర్తన మామూలు పద్ధతికి భిన్నంగా కనిపిస్తాయి. మొదటి సగంలో అక్కడక్కడ Who is John Galt? అనే వాక్యం కనిపిస్తుంది. అది ప్రజల నోళ్లలో నలిగిన వాక్యమని అర్థం చేసుకుంటాడు చదువరి. ‘పరిస్థితి నిరాశాజనకంగా ఉంది’ అనే అర్థంలో అది వాడబడుతుంది. దాంతో పాఠకునిలో ఉత్కంఠ నెలకొంటుంది. నవలలోని ప్రధాన పాత్రలలో ఒకటైన జాన్‌ గాల్టన్‌ పాత్ర నిజానికి రెండవ సగంలోనే ప్రవేశం చేసి ఊపందుకుంటుంది. ఇదే విధంగా సోమర్సెట్‌ మామ్‌ కథల్లో, నవలల్లో, బెర్నార్డ్‌ షా నాటకాల్లో.. నూతన ఆవిష్కారాలు, విశేషాలు దొరుకుతాయి.

అరుంధతీ రాయ్‌ రాసిన ‘The God of Small Things’ నవలలో భాషాపరమైన కొన్ని ప్రయోగాలున్నాయి. ఆ పుస్తకానికి బుకర్‌ ప్రైజ్‌ ఇస్తున్నప్పుడు ఈ విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా పేర్కొన్నారు బహుమతి ప్రదాతలు. ఈమె విరామ చిహ్నాలు లేకుండా పదాలను కలపడం ద్వారా భాషతో ఆడుకున్నారు. ఉదాహరణకు… Orangedrink Lemondrink man, bluegr -eyblue eyes మొదలైన పదబంధాల వాడకం, వాక్య నిర్మాణ సంవిధాన నియమాలను, వ్యాకరణ వియమాలను ఉల్లంఘిస్తూ, ప్రపంచాన్ని వీక్షించేందుకు చిన్నపిల్లలు ఉపయోగించే దృష్టికోణంలో మనను నిలపడమే కాకుండా, ప్రవాస ఆంగ్లేయుల భాష వైపు మన దృష్టిని మరల్చుతుంది. ఈ సంవత్సరపు ‘బుకర్‌ప్రైజ్‌’ను గెలుచుకున్న గీతాంజలీశ్రీ హిందీ నవల పేరు ‘రేత్‌ సమాధి’. దీన్ని అమెరికాకు చెందిన Daisy Rockwell ఆంగ్లంలోకి అనువదించారు. ‘రేత్‌ సమాధి’లో భాషాపరమైన వైచిత్రి, ప్రయోగాలున్నట్టు అనువాదకురాలు చెప్పారు.

అనఫోరా (anaphora) అనే పదం మనలో చాలామందికి తెలిసిందే. ‘అనఫోరా’ అంటే వచనంలోని వాక్యాలలో, వాక్యంలోని పదబంధాల్లో, కవితలోని పంక్తులలోగాని వరుసగా మొదట్లో అదే పదం లేదా అవే పదాలు రావటం. ఉదాహరణకు చార్ల్స్‌ డికెన్స్‌ రాసిన The City of Two Tales లోని ఈ వాక్యాలను గమనించండి: It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness…

అదే విధంగా విలియం బ్లేక్‌ రాసిన London అనే కవితలో… In every cry of every Man, In every infant’s cry of fear, In every voice, In every ban… అని వస్తుంది. ఇవి ‘అనఫోరా’కు ఉదాహరణలు.

కాళోజీ కవితలలో కూడా ఈ విశేషం దర్శనమిస్తుంది. ‘అశ్రువులు’ అనే కాళోజీ కవితలోని ఈ పంక్తులను పరిశీలించండి..

‘కన్నీరు పులకించు/కన్నీరు నవ్వించు

కన్నీరు బ్రదికించు/ కన్నీరు కదలించు

కన్నీటి చుక్కలో కడలులుప్పొంగు

కన్నీటిలో మునుగు కైలాసగిరులు

కన్నీటిలో తేలి కాయాలు ఆడు’

ఇక్కడ రెండు ఉదాహరణలున్నాయి. ఒకదానిలో ‘కన్నీరు’ రిపీట్‌ అయితే మరొకదానిలో ‘కన్నీటి’ రిపీటయింది. శివారెడ్డి పాత కవితలలో కూడా ‘అనఫోరా’ మనకు కనిపిస్తుంది.

Epistrophe అనఫోరాకు ఒకరకంగా విరుద్ధమైనదని చెప్పవచ్చు. ఇందులో ఒక పదం లేక పదాలు వరుసగా కొన్ని పదబంధాల, వాక్యభాగాల, వాక్యాల చివరన వస్తాయి. అబ్రహం లింకన్‌ చెప్పిన వాక్యాలకు సంబంధించిన ఈ క్లాసికల్‌ ఉదాహరణ: And that governme -nt of the people, by the people, for the people, shall not perish from the Earth. శివారెడ్డి రాసిన పాత కవితలలో ఇటువంటి పం క్తులు కనిపిస్తాయి. ఈ కింది పంక్తులను పరిశీలించండి…

వెళ్లటానికి సిద్ధం

ఎదురు తిరగటానికి సిద్ధం

ఎదుర్కొనటానికి సిద్ధం విరిగిపోవడానికి

తిరిగి నిర్మించుకుంటానికి సిద్ధం

వాక్యం లేదా వాక్యంలోని కొన్ని పదాలు వరుసగా కాకుండా మధ్యమధ్యన రిపీట్‌ అవడం ‘అనఫోరా’ కిందికి రాకపోవచ్చు కానీ, అది కూడా ఒక విశేషమైన పద్ధతే. ఇలాంటివి వివిధ పుస్తకాల్లో, పరభాషా సాహిత్యంలో ఇంకా ఎన్నో ఉండవచ్చు. అవి ఆయా రచయితలు చేసిన నూతన ఆవిష్కరణలనుసూచిస్తాయి.

