పదాల కూర్పూ కవితేనా?

లఘురూప (మిని) కవిత వచన కవిత నుంచి పుట్టింది కాదు. తెలుగు కవిత్వానికి అంతర్జాతీయ ఖ్యాతిని తీసుకొచ్చిన వేమన పద్యాలు లఘురూప కవితలే. అంతకుపూర్వం ‘సుమతీ శతకం’ పద్యాలూ, పాల్కురికి సోమనాథుడు రాసిన ‘వృషాధిప శతకం’ పద్యాలూ లఘురూప వ్యక్తీకరణలే.

ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే.. ‘భజ గోవిందం’ శ్లోకాలు లఘురూప వ్యక్తీకరణలే. రెండు వేల ఏండ్లకు పూర్వమే తమిళ భాషలో వచ్చిన ‘తిరుక్కురళ్‌’ ఒకటిన్నర పాదాల లఘురూప వ్యక్తీకరణల సంకలనమే. 1916లో వచ్చిన రవీంద్రనాథ్‌ ఠాగూర్‌ Stray Birds లఘురూప వ్యక్తీకరణలే.

లాక్షణికుడు విశ్వనాథ ‘వాక్యం రసాత్మకం కావ్యం’ అన్నాడు. జగన్నాథ పండితుడు ‘రమణీయార్థ ప్రతిపాదక శబ్దం కావ్యం’ అన్నాడు. ఆనాటికే లఘురూప వ్యక్తీకరణలకు ఆమోదమూ, ఆహ్వానమూ ఉండేవని ఈ మాటల వల్ల స్పష్టమవుతున్నది.

లఘురూప కవిత వేరు, కవితాప్రక్రియ వేరు. ‘ప్రక్రియ’ అంటే శబ్దరూప విధానం. ఒక ప్రత్యేకమైన విధానంలో ఉన్న శబ్దరూపం ‘ప్రక్రియ’ అవుతుంది. ‘ప్రక్రియ’ అన్న అర్థాన్ని సూచించేందుకు ఇంగ్లిష్‌లో.. method, pattern, process, procedure, manner, technique, form వంటి పదాలు వాడతారు. కవిత్వం పరంగా ప్రక్రియను form అని అనడం సరైనది. Genre అనడం సరికాదు. Genre అంటే ధోరణి.

Karl Beckson, Arthur Ganz LITERA RY TERMS-A DICTIONARY అనే ఇంగ్లిష్‌ పుస్తకం form గురించి ఇలా చెబుతోంది. ‘1. fixed metrical arrangement, such as the sonnet form or the Ballade form. 2.The essential structure of a work of art ’ నిర్ణీతమైన నిర్మాణం (fixed arrangement) ఉన్నది ప్రక్రియ అవుతుంది.

గజల్‌, రుబాయి, హైకు, చిత్రకవిత, ప్రపంచపది వంటివి నిర్ణీతమైన అంశాలతోనూ, విధానాలతోనూ ఉన్న రూపాలు కనుక అటువంటివి కవితా ప్రక్రియలు అవుతాయి. ఏ ప్రత్యేకత, ఏ విధానం లేకుండా కొన్ని పంక్తుల్ని రాసి ఏదో పేరు పెట్టి దాన్ని ‘కవితాప్రక్రియ’ అనడం సరికాదు. రూపం లేదా ఆకృతి మాత్రమే ప్రక్రియ కాదు. వాక్యం లేనిది వ్యక్తీకరణ కాదు. ఆపై కవిత లేదా కవితాప్రక్రియ అవదు.

కవిత మౌలికంగా ఒక statement. statement అంటే మాటల తో చెప్పడం. వాక్యం కానిది statement కాదు. state -ment కానిది కవిత కాదు. ఎక్కడా లేని విధంగా ఒక్క తెలుగులో మాత్రమే గత కొంతకాలంగా వాక్యం గా లేనిదాన్ని, statement కాని దాన్ని కవితగా, కవితాప్రక్రియగా కొందరు చెప్పడం, రాయడం జరుగుతున్నది. తెలుగులో మూడు, నాలుగు విడివిడి పదాలతో కొంద రు ‘నానో’ పేరుతోనో, మరొక పేరుతోనో కవితాప్రక్రియలని చెబుతూ ప్రకటిస్తున్నారు. తెలుగులో కవితా ప్రక్రియలు అన్నాక వాటికి ఇంగ్లిష్‌ పేర్లు పెట్టడం ఏమిటి? కవిత్వం మాటల పొందిక. పొందిక లేని విడి, పొడి పదాలను పేర్చడం కవిత అవదు. వాక్యంగా లేని పొడిపదాలు వ్యక్తీకరణలు కావు. వ్యక్తీకరణలు కానివి కవితలు కావు. నిర్ణీతమైన నిర్మాణం లేనిది ప్రక్రియ అవ దు. ఈ ప్రాథమికమైన తెలివిడి కూడా లేకుండా తెలుగులో ‘కవితా ప్రక్రియలు’గా ఏవేవో పుట్టుకొస్తున్నాయి. సరైన చదువు లేకపోవడం ఇందుకు కారణం.

లఘురూపాలన్నీ ప్రక్రియలు కావు. తెలుగులో ‘రెక్క లు’, ‘కిరణాలు’, ‘రవ్వలు’, ‘మొగ్గలు’, ‘నానీలు’ వంటి వాటిని కొంతకాలంగా కొందరు ‘కవితాప్రక్రియలు’గా ప్రకటిస్తున్నారు. రూపం పరంగానూ, విధానం పరంగా నూ ఇలాంటి వాటికి ఏ ప్రత్యేకతలూ లేవు. 6,4,3,2 పాదా ల్లో రాయడం ఎప్పటి నుంచో ఉన్నదే. ఇప్పుడు కొత్తగా అటువంటివి ప్రక్రియలు అయిపోవు. హాస్యాస్పదంగా ‘చక్రకేళిలు’, ‘జంతికలు’ వంటి పేర్లతో కూడా తెలుగులో ‘కవితా ప్రక్రియలు’ అని ఉన్నాయి. తెలుగుభాష పరువు పోతు న్న స్థితి ఇది. వాక్యంగా లేని నాలుగు, మూడు పదాల్ని కవితలు అనడమూ, ప్రక్రియలు అవలేని వాటిని ప్రక్రియలు అనడం తెలుగుకు మాత్రమే పట్టిన దుస్థితి. తెలుగులో ఉన్నట్టుగా ‘ప్రక్రియల పిచ్చి’ ఏ ఇతర భాషా కవిత్వంలోనూ లేదు.

‘ముఖమ్మస్‌’ ఒక ఐదుపాదాల ఉర్దూ (ఫార్సీ) ప్రక్రి య. దానిలోని ఐదో పాదాన్ని మూడవపాదంగా చేసి ‘ప్రపంచపది’ అని రాశారు సి.నారాయణరెడ్డి. కొన్ని ప్రత్యేకాంశాలతోనూ, నిర్ణీతమైన విధానంతో, ఛందస్సుతోనూ ఉండే హైకు, రుబాయీ వంటివి ప్రక్రియలవుతా యి. తొలిదశ నుంచీ హైకు, రుబాయీల విషయంలో తెలుగు రచయితలకు అవగాహన లేదు. తెలుగులో అవి భ్రష్టుపట్టిపోయాయి. వ్యక్తీకరణలు, ప్రక్రియలు కాని వాటితోనూ, భ్రష్టుపట్టిన రుబాయీలతోనూ తెలంగాణ నానోలు, తెలంగాణ రుబాయీలు వంటివి రాస్తూండటం చారిత్రిక ప్రాశస్త్యమున్న తెలంగాణను అవమానించడమే అవుతుంది.

1970లలో శ్రీశ్రీ ‘లిమరిక్కులు’ పేరుతో లఘురూప వ్యక్తీకరణల్ని ప్రకటించారు. లఘురూప వ్యక్తీకరణల్లో ప్రక్రియలు అయ్యేవి కూడా తెలుగులో వచ్చాయి. వేదుల శిరీష 1991లో ప్రకటించిన ‘ఏకాక్షర కవిత’ అటువంటి వాటిల్లో ఒకటి. ఏకాక్షర కవితలో వ్యక్తీకరణ ఒక శీర్షిక, ఒక అక్షరంతో ఉంటుంది. లఘురూపాల్లో ఏకపంక్తి వ్యక్తీకరణలు తెలుగులో గత దశాబ్దిలో ఊపందుకున్నాయి. వీటిని ఏకవాక్య వ్యక్తీకరణలని అనడం సరికాదు. ఒక వాక్యం కొన్ని పంక్తుల్లో కూడా ఉండచ్చు. వాక్యం వేరు, పంక్తి వేరు. ఒక పంక్తిలో వ్యక్తీకరణ ఉంటుంది కాబట్టి, ఏకవాక్యం అని కాకుండా ఏకపంక్తి వ్యక్తీకరణ అని అనడమే సరైనది.

జపనీస్‌లో శాస్త్రీయమైన హైకు ఏకపంక్తే. విశ్వకవిత్వంలో 16,17 శతాబ్దుల్లోనే హైకుల ద్వారా ఏకపంక్తి వ్యక్తీకరణలు వచ్చాయి. హైకు ఇంగ్లిష్‌లో మూడు పంక్తులుగా మారి ఇతర భాషల్లోనూ ఆ విధంగానే స్థిరపడిం ది. రవీంద్రనాథ్‌ ఠాగూర్‌ Stray Birdsలో ఏకపంక్తి వ్యక్తీకరణలున్నాయి. తెలుగులో తొలిసారి ఏకపంక్తి వ్యక్తీకరణల్ని రాసినది దిగుమర్తి సీతారామస్వామి. ‘మెరుపులోని యందము నెమలికే తెలియును’ ఇది అచ్చయిన తొలి తెలుగు ఏకపంక్తి వ్యక్తీకరణ. ఇది 1986లో ‘చైతన్యకవిత’ సంచిక 2లో అచ్చయింది. దిగుమర్తి 1934లోనే ‘హిమాని’ అనే శీర్షికతో కొన్ని లఘు కవితల్ని రాశారు. అవి ‘చైతన్యకవిత’ పత్రికలో 1986 నుంచి 90 వరకూ అచ్చయ్యాయి. ఆ ‘హిమాని’లో కొన్ని ఏకపంక్తి వ్యక్తీకరణలున్నాయి. 2003 లో వెబ్‌ ప్రపంచం అంతర్జాల పత్రికలో ‘చివుళ్లు’ పేరు తో ఈ వ్యాసకర్త కొన్ని లఘురూప వ్యక్తీకరణల్ని వెలువరించారు. ఆ ‘చివుళ్ల’లో ఇతర లఘురూపాలతో పాటు ఏకపంక్తి వ్యక్తీకరణలు కూడా ఉన్నాయి. ‘హిమాని’ తర్వాత ‘చివుళ్లు’ ద్వారా రెండవ విడతగా తెలుగులోకి ఏకపంక్తి వ్యక్తీకరణలొచ్చాయి. పంక్తికీ, వాక్యానికీ తేడా తెలియని కొందరు తమనుతాము ఏకవాక్య పితామహ, ఏకవాక్య విశారద అని ప్రకటించుకోవడం విచిత్రం.

ఎపిటాఫ్‌.. ఇది గ్రీక్‌ నుంచి ఇంగ్లిష్‌లోకి వచ్చిన ఒక లఘురూప వ్యక్తీకరణ. ఈ ఎపిటాఫ్‌లు 2017లో ఈ వ్యాసకర్త ద్వారా తెలుగులోకి వచ్చాయి. సమాధిపై లిఖించబడిన వాక్యాలను ఎపిటాఫ్‌ అంటారు. ‘న్యాయవాది-బ్రతికినన్నాళ్లూ అబద్ధాలతో గెలిచాడు/మరణం అన్న నిజం దెబ్బకు, ఓడి కూలి పడిపోయాడు’ ఇది తొలి తెలుగు ‘ఎపిటాఫ్‌’గా నమోదయింది.

‘నిప్పులు చిమ్ముకుంటూ/నింగికి నేనెగిరిపోతే/నిబిడాశ్చర్యంతో వీరే నెత్తురు క్రక్కుకుంటూ/ నేలకు నే రాలిపోతే/నిర్దాక్షిణ్యంగా వీరే’ అని ‘ఆః’ శీర్షికతో శ్రీశ్రీ 1935లో రాసినది వచన కవితాయుగంలో వచ్చిన మినీ కవిత. ఇది వచనకవితలో లఘురూప రచనలకు కదలిక ఇచ్చింది. ఆ కదలిక గత కొన్నేండ్లుగా గాడి తప్పుతోంది, హాస్యాస్పదమైపోతోంది. దేన్ని పడితే దాన్ని ‘కవితా ప్రక్రియ’ అనీ, విడివిడి పదాల్ని పేర్చి ‘కవిత’ అనీ అంటున్న దుస్థి తి నుంచి కోలుకొని రచయితలు విజ్ఞతతో వ్యవహరిస్తూ లఘురూప కవిత్వం పరంగా తెలుగుభాష , సాహిత్యాల పరువుపోకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.

