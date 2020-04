హైదరాబాద్‌ : బ్రెజిలియన్ ఎక్స్‌పెడిషనరీ ఫోర్స్‌లో సభ్యుడిగా ఉన్న ఎర్నాండో పివేటాకు క‌రోనా పాజిటివ్ వ‌చ్చింది. దీంతో ఆయ‌న‌ను ఏప్రిల్ 6 న హాస్పిట‌ల్‌లో చేర్పించారు. "కోవిడ్ వార్డ్" లో చికిత్స పొందుతున్నట్లు రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ తెలిపింది. 99 ఏండ్ల ఎర్నాండో పివేటా రెండ‌వ ప్ర‌పంచ యుద్ధ అనుభ‌వం ఉన్న‌ది. కొవిడ్‌-19 నుంచి కోలుకున్న త‌ర్వాత 14న బ్రసిలియాలోని సాయుధ దళాల హాస్పిట‌ల్‌ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యాడు. ఆయ‌న హాస్పిట‌ల్ నుంచి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చేట‌ప్పుడు అక్క‌డి బృందం చ‌ప్ప‌ట్ల‌తో ఆనందంగా డిశ్చార్జ్ చేశారు. ఈ వీడియోను ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేశారు.



యుద్ధ సమయంలో ఇటలీలో బ్రెజిలియన్ దళాలు విజయవంతంగా ప్రచారం చేసిన టేకింగ్ ఆఫ్ మాంటీస్ 75 వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఆయన డిశ్చార్జ్ అయినట్లు మంత్రిత్వ శాఖ గుర్తించింది. 1920 అక్టోబర్ 7 న జన్మించిన పివేటా దేశానికి చేసిన సేవకు గత ఏడాది బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు జైర్ బోల్సోనారో నుంచి మెడల్ ఆఫ్ విక్టరీని అందుకున్నారు.

