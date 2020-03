నాగుపాముతో వడ్రంగి పిట్ట ఫైటింగ్!‌.. వైరల్‌ వీడియో

తల్లి ప్రేమ ఎంత గొప్పదో, శక్తివంతమైనదో ఈ వీడియోను చూస్తే అర్థమవుతుంది. తన పిల్లలను కాపాడుకోవడానికి ప్రాణాలకు తెగించి విషనాగుతో యుద్ధానికే దిగింది. వడ్రంగిపిట్ట వర్సెస్‌ విషనాగు ఫైటింగ్‌ వీడియో మీరూ ఓ లుక్కేయండి.

11 ఏళ్ల క్రితం వీడియో ఇది. ఇజ్రాయెల్‌ టూరిస్టు అసఫ్‌ అద్మోని అనే టూరిస్టు ఈ వీడియోను పెరూ దేశంలో చిత్రీకరించారు. యూటూబ్‌లో ఈ వీడియోకు 8 మిలియన్ల వ్యూస్‌ వచ్చాయి. లేటెస్ట్‌గా మళ్లీ ఈ వీడియోను సుశాంత నందా అనే ఇండియన్‌ ఫారెస్ట్‌ ఆఫీసర్‌ సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేయడంతో విపరీతంగా వైరల్‌ అవుతున్నది.



