అంద‌రి ముందు ఉన్న‌ప్పుడు ఒంట‌రిగా ఉన్న‌ప్పుడు మ‌నుషులు వేర్వేరుగా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తుంటారు. కొన్ని ప‌నులు చేసేట‌ప్పుడైతే ఇక రెచ్చిపోతారు. అలా ఓ మ‌హిళ రెచ్చిపోయి అంద‌రి ముందు ఫూల్ అయింది. అది కూడా స్విమ్మింగ్‌పూల్‌లోనే. అస‌లు ఏం జ‌రిగిందో చూస్తే న‌వ్వు ఆపుకోలేరు. అందుకే ఈ వీడియో పెట్టిన కాసేప‌టికే వైర‌ల్‌గా మారింది. అస‌లు విష‌యానికి వ‌ద్దాం..

జులై 4న అమెరికాలో కొంత‌మంది వేడుక‌లు జ‌రుపుకున్నారు. స్విమ్మింగ్‌పూల్ వ‌ద్ద జ‌రిగిన ఈ పార్టీలో చాలామందే పాల్గొన్నారు. అక్క‌డ పార్టీలో తాగి తంద‌నాలాడ‌డం స‌హ‌జ‌మే. కొంత‌మంది అయితే పూల్‌లో ఈత కొడుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. వారిలో ఒక మ‌హిళ‌కు మాత్రం పూల్‌కు ఆనుకొని ఉన్న బిల్డింగ్ మీద నుంచి పూల్‌లోకి దూకాల‌నే కోరిక క‌లిగింది. స్నేహిడితో బిల్డింగ్ ఎక్కి స్టంట్ ట్రై చేసింది. మొద‌ట అత‌ను స‌రిగ్గా దూకి నీటిలో ప‌డ్డాడు. త‌ర్వాత ఆ మ‌హిళ వంతు వ‌చ్చింది. దూరం నుంచి ప‌రిగెత్త‌కుండా నిల్చున్న చోటు నుంచే దూకింది. కాక‌పోతే పై నుంచి కిందకొచ్చే ప్ర‌యాణం మ‌ధ్య‌లో ఒక షెల్ట‌ర్‌ను గ‌ట్టిగా తాకి నీటిలో ప‌డింది. దీంతో ఆమెకు ఏమైందో అని అంద‌రూ ఖంగారు పడ్డారు. కాసేప‌టికే నేను బాగానే ఉన్నానంటూ చేయి పైకెత్తింది. ఏం జ‌ర‌గ‌లేదు కాబ‌ట్టి స‌రిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ వీడియోను చూసి మీరు కూడా న‌వ్వుకోండి.

it got deleted twice on tik tok but.. this was my 4th of July /: pic.twitter.com/1BtEzA0Mtv