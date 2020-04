హైద‌రాబాద్‌: నోవెల్ క‌రోనా వైర‌స్ వ‌ల్ల ప్ర‌పంచ అత‌లాకుత‌లం అవుతున్న‌ది. అనేక దేశాలు లాక్‌డౌన్ విధిస్తున్నాయి. సామాజిక దూరాన్ని పాటించాల‌ని త‌మ ప్ర‌జ‌ల‌కు ఆదేశిస్తున్నాయి. క‌రోనా వైర‌స్ వ్యాప్తిని అరిక‌ట్టాల‌న్న ఉద్దేశంతో ప్ర‌భుత్వాలు ఈ నిర్ణ‌యాలు తీసుకుంటున్నాయి. కానీ ఈ చ‌ర్య‌ల వ‌ల్ల పేద‌ల‌కు ఇబ్బందిక‌ర ప‌రిస్థితులు త‌లెత్త‌నున్నాయి. రోజువారి కూలీల ప‌రిస్థితి ఆగమ్య‌గోచ‌రంగా ఉంటున్న‌ది. కానీ ప్ర‌ధాని మోదీ తీసుకున్న సంక్షేమ చ‌ర్య‌లు ఉత్త‌మంగా ఉన్నాయ‌ని ప్ర‌పంచ ఆరోగ్య సంస్థ కీర్తించింది. పేద ప్ర‌జ‌ల కోసం మోదీ ప్ర‌భుత్వం ల‌క్షా 70 వేల కోట్లు కేటాయించింద‌ని డ‌బ్ల్యూహెచ్‌వో డైర‌క్ట‌ర్ డాక్ట‌ర్ టెడ్రోస్ అధ‌న‌మ్ గేబ్రియాసిస్ తెలిపారు.



ప్ర‌జ‌ల‌కు సంక్షేమ ప‌థ‌కాలు అందాల‌ని తాము అన్ని ప్ర‌దేశాల‌ను కోరామ‌ని, సంక్షోభ స‌మ‌యంలో అంద‌రికీ ఆహారాన్ని, నిత్యావ‌స‌రాల‌ను అందించాల‌ని డ‌బ్ల్యూహెచ్‌వో తెలిపిందన్నారు. దానికి త‌గిన‌ట్లుగానే మోదీ ప్ర‌భుత్వం సంక్షేమ చ‌ర్య‌లు తీసుకున్న‌ట్లు టెడ్రోస్ ట్వీట్ చేశారు. 80 కోట్ల మంది పేద‌ల‌కు భార‌త ప్ర‌భుత్వం ఉచితంగా రేష‌న్ అందిస్తోంద‌న్నారు. సుమారు 20 కోట్ల మంది పేద మ‌హిళ‌లకు క్యాష్ ట్రాన్స్‌ఫ‌ర్ చేస్తోంద‌న్నారు. రానున్న మూడు నెల‌ల వ‌ర‌కు 8 కోట్ల మందికి ఉచితంగా వంట‌గ్యాస్ స‌ర‌ఫ‌రా చేయ‌నున్న‌ట్లు టెడ్రోస్ త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపారు.



అయితే ఇలాంటి సంక్షేమ కార్య‌క్ర‌మాలు అనేక అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు అమ‌లు చేయ‌డానికి ఇబ్బందిప‌డుతాయ‌ని టెడ్రోస్ అన్నారు. అలాంటి దేశాలు, ప్ర‌జ‌ల సంక్షేమాన్ని ప‌రిగ‌ణ‌లోకి తీసుకుని రుణ విముక్తి క‌ల్పించాల‌న్నారు. దాని ద్వారా ఆర్థిక విప‌త్తును అడ్డుకోవ‌చ్చు అని టెడ్రోస్ తెలిపారు. రానున్న కొన్ని రోజుల్లో క‌రోనా వైర‌స్ సంక్ర‌మించిన వారి సంఖ్య ప‌ది ల‌క్ష‌ల దాట‌నున్న‌ట్లు ఆయ‌న తెలిపారు.



"In #India, for example, Prime Minister @narendramodi has announced a $24 billion package, incl free food rations for 800 million disadvantaged people, cash transfers to 204 million poor women & free cooking gas for 80 million households for the next 3 months"-@DrTedros #COVID19