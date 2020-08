సోష‌ల్ మీడియా వ‌న్య‌ప్రాణుల సొత్తులా మారిపోతున్న‌ది. ప్ర‌తిరోజూ వీటి వీడియోల‌తో హ‌ల్‌చ‌ల్ చేస్తున్న‌ది. ఇటీవ‌ల బేబీ ఖ‌డ్గ‌మృగం క్లిప్‌ నెట్టింట్లో వైర‌ల్‌గా మారింది. 11 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోను అమెరిక‌న్ బాస్కెట్‌బాల్ క్రీడాకారుడు రెక్స్ చాప్మ‌న్ ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు.

ఈ క్లిప్‌లో బేబి ఖ‌డ్గ‌మృగం మెరుపుతీగ‌లా అలా వ‌చ్చి ఇలా వెళ్లిపోతుంది. "మీరు ఈ రోజు ఒక బేబి ఖడ్గమృగాన్ని చూసినట్లయితే, స్క్రోలింగ్ చేస్తూ ఉండండి" అనే శీర్షికతో పంచుకున్నారు. షెడ్ నుంచి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చిన రైనో ఆనందంతో అలా చిందులేస్తూ మ‌ర‌లా తిరిగి లోప‌లికి వెళ్లిపోయింది. ఈ చిన్న వీడియో మ‌న‌సుకు ఆనందాన్ని క‌లిగించిందంటూ నెటిజ‌న్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

If you’ve already seen a baby rhino today just keep on scrolling...pic.twitter.com/R1EhHShYXa