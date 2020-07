అలార‌మ్ రింగ్‌టోన్ విన‌గానే ప్ర‌తిఒక్క‌రికీ చిరాకు వ‌స్తుంది. ఈ ప‌క్షికి మాత్రం మాంచి జోష్ వ‌స్తుంది. కావాలంటే మీరే చూడండి. ఒక్కో అలారం రింగ్‌టోన్ ప్లే చేస్తుంటే ట్యూన్‌కి త‌గిన‌ట్లుగా ప‌క్షి డ్యాన్స్ చేస్తున్న‌ది. 42 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోను అమెరిక‌న్ మాజీ బాస్కెట్‌బాల్ క్రీడాకారుడు రెక్స్ చాప్మ‌న్ ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు.

ఒక వ్య‌క్తి వారి ఫోన్‌లో అలారం రింగ్‌టోన్‌ల‌ను మారుస్తున్న‌ట్లు క్లిప్ మొద‌ల‌వుతుంది. 'వేర్వేరు అలారం రింగ్‌టోన్‌లకు ర‌క‌ర‌కాలుగా నృత్యాలు చేస్తున్న ఈ పక్షి ఖచ్చితంగా అంద‌రినీ అల‌రిస్తుంది' అనే శీర్షికతో క్లిప్‌ను షేర్ చేశారు. వీడియో పోస్ట్ చేసిన కాసేప‌టికే 369.8 కే మంది వీక్షించారు. కొంత‌మంది అయితే ఈ ప‌క్షి నా క‌న్నా చాలా బాగా డ్యాన్స్ చేస్తుంది అని కామెంట్ పెట్ట‌గా, మ‌రొక‌రు ధ‌న్య‌వాదాలు అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Ok, so this bird doing multiple dances to different alarm ringtones is definitely the Twitter content I’m here for.



Birds, bruh...pic.twitter.com/CVHvBtIStz