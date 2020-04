లండన్‌: బ్రిటన్‌లో కరోనా పాజిటివ్‌ కేసులతో పాటు మరణాల సంఖ్య రోజురోజుకీ భారీగా పెరుగుతున్నది. 24 గంటల వ్యవధిలో 847 మంది కరోనాతో చనిపోయారని బ్రిటన్‌ ఆరోగ్యశాఖ శుక్రవారం తెలిపింది. ఇప్పటి వరకు యూకేలో 108,692 పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదు కాగా..14,576 మంది మరణించారు. మహమ్మారి కట్టడికి ప్రభుత్వం ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడంతోనే కరోనా బాధితుల సంఖ్య పెరుగుతోందని వైద్య నిపుణులు ఆరోపిస్తున్నారు. కరోనా వ్యాప్తి మొదటి దశలో బ్రిటన్‌లో సుమారు 40వేల మంది మరణించే అవకాశం ఉందని ప్రముఖ ప్రజారోగ్య నిపుణుడు, ప్రొఫెసర్‌ ఆంటోనీ హెచ్చరించారు.



As of 9am 17 April, 438,991 tests have concluded, with 21,328 tests on 16 April.



341,551 people have been tested of which 108,692 tested positive.



As of 5pm on 16 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 14,576 have sadly died. pic.twitter.com/BkOC0O9EUy