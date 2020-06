వాట్సాప్‌కు ఉన్న సౌక‌ర్యాలు అన్నింటికీ ఉండ‌వు అనుకుంటారు. కానీ ప్ర‌పంచ‌మంతా తెలిసేలా చేసేది మాత్రం ట్విట‌ర్‌, ఫేస్‌బుక్‌. వాట్సాప్ త‌ర‌హాలో ఇటీవ‌లే 'ఫ్లీట్స్'‌ను తీసుకొచ్చిన ట్విట‌ర్ మ‌రో ఫీచ‌ర్‌ను ప్ర‌వేశ‌పెట్టింది. అదేంటంటే.. ట్విట‌ర్‌లో ట్వీట్ చేసేట‌ప్పుడు 280 ల‌క్ష‌రాల టెక్ట్స్‌తో పాటు 140 సెకండ్ల వాయిస్‌ను జోడించే అవ‌కాశం క‌ల్పించింది.

కాక‌పోతే దీనికి రీట్వీట్, కామెంట్ చేసేందుకు ఈ ఫీచ‌ర్ వ‌ర్తించ‌దు. ప్ర‌స్తుతానికి ఈ అప్‌డేట్ అమెరికాలోని IOS యూజ‌ర్ల‌కు ఈ సౌక‌ర్యం క‌ల్పించారు. త్వ‌ర‌లో ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా ఆండ్రాయిడ్‌, IOS యూజ‌ర్ల‌కు విస్త‌రిస్తామ‌ని ట్విట‌ర్ పేర్కొన్న‌ది. ఇప్పుడు ట్విట‌ర్‌లో వాడ‌కం మ‌రింత పెరుగుతుందేమో చూడాలి.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD