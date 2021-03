వెల్లింగ్టన్‌ : న్యూజిలాండ్‌లోని కెర్మాడెక్‌ దీవుల్లో శుక్రవారం తెల్లవారు జామున భారీ భూకంపం సంభవించింది. దీంతో అధికారులు సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. తీర ప్రాంతాల ప్రజలను ఎత్తైన ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచించారు. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం.. శుక్రవారం ఉదయం రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై 8.1 తీవ్రతతో ప్రకంపనలు వచ్చాయని న్యూజిలాండ్‌ నేషనల్‌ ఎమర్జెన్సీ మేనేజ్‌మెంట్‌ ఏజెన్సీ తెలిపింది. అంతకు ముందు 7.3, 7.4 తీవ్రతతో భూమి కంపించింది.

గంట వ్యవధిలో మూడుసార్లు భూకంపాలు రావడంతో జనం వణికిపోయారు. కెర్మాడెక్‌ దీవులు న్యూజిలాండ్‌ ఉత్తర ద్వీపానికి ఈశాన్యంగా 500 నుంచి 620 మైళ్లదూరంలో భూకంప కేంద్రం గుర్తించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. నార్త్‌ ఐలాండ్‌ తూర్పు తీరం బే ఆఫ్‌ ఐలాండ్స్‌ నుంచి వాంగరేయి వరకు మటాటా నుంచి తోలాగా బే వరకు, వాకటనే, ఒపోటికి, గ్రేట్‌ బారియర్‌ ఐలాండ్‌ సహా దేశం మొత్తం సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో భూకంపం ప్రభావం ఉండకపోవచ్చని, సునామీ ప్రభావం ఉండొచ్చని అధికారులు హెచ్చరించారు.

ప్రకంపనలు నిమిషానికిపైగా కొనసాగాయని, బలమైన భూకంపం నేపథ్యంలో తీర, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను వెంటనే సమీపంలో ఉన్న ఎత్తైన ప్రాంతాలకు తరలించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. బే ఆఫ్‌ ఐలాండ్‌లో జనం దగ్గరలో ఉన్న కొండ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. అలాగే భూకంపం హవాయిలో, అమెరికన్‌ సమోవాలో కూడా హెచ్చరికలు జారీ చేసి, తర్వాత వెనక్కి తీసుకున్నారు. అయితే భూకంపంతో జరిగిన నష్టం గురించి సమాచారం అందలేదు.

TSUNAMI WARNING: Areas that need to evacuate are indicated on this map. Evacuate these areas even if you did not feel the earthquake. DO NOT WAIT. A damaging tsunami is possible. More info at https://t.co/ccVFYQQoBr pic.twitter.com/bnEgZy8ikF