హైద‌రాబాద్‌: అమెరికా అధ్య‌క్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌, ఆ దేశ అంటువ్యాధుల నిపుణుడు డాక్ట‌ర్ ఆంధోనీ ఫౌసీ మ‌ధ్య క‌రోనా అంశంలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్య‌క్తం అయిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే కోవిడ్ అంశాన్ని మీడియా అతిగా ప్ర‌చారం చేసింద‌ని అధ్య‌క్షుడు ట్రంప్ ఓ బ‌హిరంగ‌స‌భ‌లో అన్నారు. అంటువ్యాధుల నిపుణుడు ఫౌసీ కూడా త‌ప్పుదోవ ప‌ట్టించిన‌ట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఫ్లోరిడా స‌భ‌లో ట్రంప్ మాట్లాడుతున్న స‌మ‌యంలో.. ఫైర్ ఫౌసీ అంటూ జ‌నం అరిచారు. ఫౌసీని తొల‌గించాలంటూ జ‌నం నినాదాలు చేయ‌డం ప‌ట్ల ట్రంప్ రియాక్ట్ అవుతూ.. న‌వంబ‌ర్ 4న అదే జ‌ర‌గ‌నున్న‌ట్లు చెప్పారు. మ‌హ‌మ్మారిపై మీడియా క‌వ‌రేజీ కూడా అతిగా సాగింద‌న్నారు. ప్ర‌జా క్షేమం కోణంలో బైడెన్ మ‌హ‌మ్మారిని సీరియ‌స్‌గా తీసుకున్న‌ట్లు కొన్ని రోజుల క్రితం ఫౌసీ తెలిపారు. అయితే ట్రంప్ మ‌రో కోణంలో చూస్తున్నార‌ని, ఆర్థికంగా దేశాన్ని కాపాడే కోణంలో ట్రంప్ వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్న‌ట్లు ఫౌసీ తెలిపారు. ఫౌసీ చేసిన వ్యాఖ్య‌ల ప‌ట్ల వైట్‌హౌజ్ సీరియ‌స్ అయ్యింది. ఫౌసీ రాజ‌కీయాలు చేస్తున్న‌ట్లు ఆరోపించింది. ఫౌసీ మంచి వ్య‌క్తే కానీ ఎన్నిక‌ల త‌ర్వాత ఆయ‌న్ను తొల‌గించ‌క త‌ప్ప‌దు అని బ‌హిరంగ‌స‌భ‌లో ట్రంప్ హెచ్చ‌రించారు. క‌రోనా వ‌ల్ల అమెరికాలో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 2.30 ల‌క్ష‌ల మంది మ‌ర‌ణించారు.



Donald Trump says he’ll fire Dr. Fauci after the election. pic.twitter.com/48MlqaJdxA