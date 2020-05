హైద‌రాబాద్‌: చైనాపై మ‌ళ్లీ ట్రంప్ మండ్డిప‌డ్డారు. త‌మ ప్ర‌భుత్వంపై చైనా దుష్ప్ర‌చారం చేస్తున్న‌ట్లు అమెరికా అధ్య‌క్షుడు ఆరోపించారు. ఈ ఏడాది జ‌రిగే అధ్య‌క్ష ఎన్నిక‌ల్లో.. డెమోక్ర‌టిక్ అభ్య‌ర్థి జోసెఫ్ బైడెన్‌ను గెలిపించేందుకు చైనా స‌హ‌క‌రిస్తున్న‌ట్లు ట్రంప్ విమ‌ర్శ‌లు చేశారు. అందుకే ఆ దేశం త‌మ ప్ర‌భుత్వంపై దుష్ప్ర‌చారం నిర్వ‌హిస్తున్న‌ట్లు ట్రంప్ ఆరోపించారు. వైర‌స్ ప‌ట్ల చైనా ప్ర‌తినిధి మాట్లాడిన అంశాల‌ను కూడా ట్రంప్ కొట్టిపారేశారు. చైనా వ‌ల్లే ప్ర‌పంచం అంతా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోంద‌న్నారు. తాజాగా వైట్‌హౌజ్ చైనా ఆగ‌డాల‌ను ఖండిస్తూ ఓ రిపోర్ట్‌ను కూడా విడుద‌ల చేసింది. చైనా అనుస‌రిస్తున్న ఆర్థిక విధానాలు, సైనిక చ‌ర్య‌లు, మాన‌వ హ‌క్కుల ఉల్లంఘ‌న‌లు, దుష్‌ప్ర‌చారాల‌ను వైట్‌హౌజ్ త‌ప్పుప‌ట్టింది.

China is on a massive disinformation campaign because they are desperate to have Sleepy Joe Biden win the presidential race so they can continue to rip-off the United States, as they have done for decades, until I came along!