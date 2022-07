July 11, 2022 / 06:19 PM IST

వాషింగ్టన్‌: ఎక్స్‌ట్రా సాస్‌ కోసం వివాదం చెలరేగడంతో రెచ్చిపోయిన ముగ్గురు మహిళలు ఏకంగా రెస్టారెంట్‌ను ధ్వంసం చేశారు. అమెరికాలోని న్యూయార్క్‌ నగరంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఈ నెల 4న మాన్‌హట్టన్ లోయర్ ఈస్ట్ సైడ్‌లోని బెల్ ఫ్రైస్‌ రెస్టారెంట్‌కు ముగ్గురు మహిళలు వెళ్లారు. ఫుడ్‌ ఆర్డర్‌ చేసిన వారు ఎక్స్‌ట్రా సాస్‌ను అడిగారు. అయితే దీనికి 1.75 డాలర్లు (సుమారు రూ.140) చార్జ్‌ అవుతుందని రెస్టారెంట్‌ సిబ్బంది చెప్పారు. దీంతో ఆగ్రహించిన ఆ మహిళలు ఆ రెస్టారెంట్‌పై దాడికి దిగారు. చేతికి అందిన వస్తువులను సిబ్బందికిపైకి విసిరేశారు. కంప్యూటర్లు, క్యాష్‌ రిజిస్టర్‌తో పాటు ఇతర వస్తువులను ధ్వంసం చేశారు. ఈ దాడిలో ఒకరు గాయపడ్డారు.

సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఆ రెస్టారెంట్‌కు వచ్చారు. ధ్వంసానికి పాల్పడిన 27 ఏళ్ల పెరల్ ఓజోరియా, 25 ఏళ్ల చితారా ప్లాసెన్సియా, 23 ఏళ్ల తాటియన్నా జాన్సన్‌ను అరెస్ట్‌ చేశారు. అయితే అరెస్ట్‌ సందర్భంగా పోలీస్‌ అధికారిని అడ్డుకున్నందుకు ఓజోరియాపై అదనపు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ సంఘటనతో భయపడిన సిబ్బందిలో కొందరు ఉద్యోగం మానేశారని సహ యజమాని వాపోయాడు. కాగా, ఆ రెస్టారెంట్‌లోని సీసీటీవీలో రికార్డైన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

Just another typical day in NYC pic.twitter.com/vcnz2YQnp0

