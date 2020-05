ఇలాంటి సోదరుడు అందరికీ ఉండాలి!

తల్లితండ్రులు ఎంత బాగా చూసుకున్నా సోదరుడు ఉంటే ఆ ప్రేమే వేరు. ఈ ప్రేమను ఒక బాధ్యతగా గుండెల మీద పోస్తుంటాడు. చెల్లెమ్మకు చిన్న కష్టం వచ్చినా వెంటనే వాలిపోతాడు అన్నయ్య. అదే ఆ చెల్లెమ్మకు పుట్టుకే కష్టమైతే.. తన జీవితాన్ని చెల్లెల ఆనందానికి దాసోహం చేస్తాడు. వీరిద్దరి ప్రేమ కూడా అంతే..

శరీరం అంతా చచ్చుబడి చక్రాల కుర్చీకే పరిమితమైన సోదరినీ వెన్నంటే ఉండి ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాడు. సాధారణ మనుషులు చేసే పనులన్నీ సోదరితో చేపించి ఆనందపడుతుంటాడు. ఒకరోజు సోదరికి బాస్కెట్‌బాల్‌ ఆడాలని కోరిక కలిగింది. రెండు చేతులతో బాల్‌ని కూడా పట్టుకోలేని నిస్సహాయస్థితిలో ఉన్న ఆమె కోరిక పెద్దదే. తమ్ముడి ప్రోత్సాహంతో ఆ కోరిక తీర్చుకున్నది. ఎలా అంటే.. సోదరి ఫీల్డ్‌గోల్‌ వద్దకు వెళ్లలేదు.. గోల్‌నే తన వద్దకు తీసుకువచ్చాడు సోదరుడు. ‘గోల్‌ వెయ్‌.. కమాన్‌.. నువ్వు వేయగలవు’ అంటూ ప్రోత్సహిస్తూ సోదరితో గోల్‌ వేపించాడు. మొత్తానికి గోల్‌ వేయడంతో సోదరి ముఖంలో చిరునవ్వు వెలకట్టలేనిదంటూ ప్రముఖ అమెరికన్‌ బాస్కెట్‌బాల్‌ ప్లేయర్‌ రెక్స్‌ చాప్మన్‌ ఈ వీడియోను ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు. ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు 68,300 మంది షేర్‌ చేశారు. 4 లక్షల మంది హృదయాలను తాకింది. ‘ఇలాంటి సోదరుడు ప్రతీ ఆడబిడ్డకు ఉండాలి’. ‘వీరి భవిష్యత్తును ఆ దేవుడు అందంగా తీర్చిదిద్దాలి’ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

This brother helping his sister get buckets is definitely the Twitter content I’m here for...????❤️????❤️pic.twitter.com/VwlP2mHY8j