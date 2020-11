హైద‌రాబాద్ : ట‌ర్కీలోని ఇజ్‌మిర్ న‌గ‌రాన్ని భారీ భూకంపం కుదిపేసింది. బ‌హుళ అంత‌స్తులు నేల‌మ‌ట్టం అయ్యాయి. శిథిలాల కింద వంద‌లాది మంది చిక్కుకున్నారు. ప‌దుల సంఖ్య‌లో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇజ్‌మిర్ న‌గ‌రంలో భూకంప ధాటికి కూలిన ఓ భ‌వ‌నం వ‌ద్ద హృద‌య విదార‌క దృశ్యం చోటు చేసుకుంది. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న త‌న య‌జ‌మాని కోసం ఓ శున‌కం ఆరాట ప‌డుతోంది. నోరు లేని ఆ మూగ జీవి య‌జ‌మాని ప్రాణాల‌ కోసం ఆరాట‌ప‌డుతున్న దృశ్యాలు అంద‌ర్నీ క‌లిచివేస్తోంది. ఆ శున‌కం వెక్కి వెక్కి ఏడ్చుతోంది. అటు ఇటు తిరుగుతూ.. య‌జ‌మాని చేతిని చూస్తూ త‌న ఆవేద‌న‌ను వెలిబుచ్చుతోంది. అక్క‌డ్నుంచి క‌ద‌ల‌కుండా విశ్వాసంతో అక్క‌డే ఉండిపోయింది ఆ శున‌కం. నిన్న సంభ‌వించిన ఈ భారీ భూకంపం ఇజ్‌మిర్ న‌గ‌రానికి తీవ్ర న‌ష్టాన్ని మిగిల్చింది.



ట‌ర్కీలోని ఇజ్‌మిర్ న‌గ‌రంలో భారీ భూకంపం సంభ‌వించింది. రిక్ట‌ర్ స్కేల్‌పై భూకంప తీవ్ర‌త 7గా న‌మోదు అయ్యింది. భూకంపం ధాటికి ఆ న‌గ‌రంలో సుమారు 20 బిల్డింగ్‌లు నేల‌మ‌ట్టం అయ్యాయి. ఏజియ‌న్ స‌ముద్రం వ‌ద్ద సుమారు 300 సార్లు ప్ర‌కంప‌న‌లు చోటుచేసుకున్నాయి. శుక్ర‌వారం వ‌చ్చిన ఈ భూకంపం వ‌ల్ల ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 26 మంది మృతిచెందారు. గ్రీసులోని సామోస్ దీవుల్లోనూ భూ ప్ర‌కంప‌న‌లు న‌మోదు అయ్యాయి.

