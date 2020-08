పేద‌రికం, ఆక‌లి చావుల‌కు కేరాఫ్ అడ్ర‌స్ అయిన ఆఫ్రికా దేశంలోనే అధిక సంప‌న్నులు కూడా ఉన్నారు. మొన్న‌టి వ‌ర‌కు సాధార‌ణంగా బ‌తికిన ఆయ‌న ఇప్పుడు కోటీశ్వ‌రుడు అయ్యాడు. ఈయ‌న ఓ గ‌ని య‌జ‌మాని. అందులో ఉన్న రెండు రాళ్ల‌ను జూన్ నెల‌‌లో అమ్మాడు. ఒక రాయి 9.2 కేజీలు ఉండ‌గా రెండోది 5.8 కేజీలుంది. ఈ రెండు రాళ్ల విలువ అక్ష‌రాలా రూ. 25 కోట్ల వ‌ర‌కు ఉంటుంది. ఇవి మామూలు రాళ్లు కాదు. దీనిని టాంజ‌నైట్ ఖ‌నిజంతో ఉన్న‌ది. ఈ రెండు రాళ్లే కాదు. త‌ర్వాత మ‌రొక రాయి కూడా అమ్మాడు. దీనికి మరో రూ. 14 కోట్లు వెన‌కేసుకున్నాడు. సానినూ లైజ‌ర్ ద‌గ్గ‌ర ఇవే కాదు మ‌రికొన్ని రాళ్లున్నాయ‌ట‌. ఇవి కూడా 6.3 కేజీల వ‌ర‌కు బ‌రువున్నాయి.

ఈ రాళ్లు కూడా అమ్మితే ఇత‌నికి డ‌బ్బే డ‌బ్బు. చాలా అరుదుగా దొరికే ఈ రాళ్లు భూమి మీద ఎక్క‌డైనా క‌నిపించ‌వ‌చ్చ‌ని భూగ‌ర్భ ప‌రిశోధ‌కులు చెబుతున్నారు. రెడ్‌, గ్రీన్‌, ప‌ర్పుల్‌, బ్లూ క‌ల‌ర్స్‌లో క‌నిపిస్తూ రాళ్లు క‌ల‌ర్‌ఫుల్‌గా ఉంటాయి. దీని రంగును బ‌ట్టి వాటి ధ‌ర ఉంటుంది. లైజ‌ర్ ఈ రాళ్ల‌ను ప్ర‌భుత్వానికే అమ్మారు. ఇత‌నికి 30 మంది పిల్ల‌ల‌ట‌. వీరంద‌రికీ త్వ‌ర‌లో పార్టీ ఇస్తానంటున్నాడు. అంతేకాదు అత‌నికి 2000 ఆవులున్నాయి. వాటిని మ‌రింత బాగా చూసుకుంటామంటున్నాడు. ఇత‌ను ఆఫ్రికా దేశమైన టాంజానియాకు చెందిన‌వాడు.

Small-scale miner becomes an overnight billionaire in Tanzania after the largest Tanzanite gem find in history; Saniniu Laizer, a father of 30, will host a party today after receiving Tsh7.7B for his 15kg find worth $3.4m. He plans to build a school & shopping mall near his home. pic.twitter.com/wUwCco24Bi