క‌రోనా మ‌హమ్మారిని త‌రిమికొట్టేందుకు ఇపుడు ప్ర‌పంచ‌దేశాల‌న్నీ లాక్ డౌన్ ను అనురిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. లాక్ డౌన్ తో ప్ర‌జ‌లంతా ఎక్క‌డిడిక్క‌డ ఇండ్ల‌కే ప‌రిమితమై పోయారు. క‌ష్ట‌కాలంలో స్పైడ‌ర్ మ్యాన్ ప్ర‌త్య‌క్షమై స‌మ‌స్య‌లు తీర్చుతాడ‌ని సినిమాల్లో చూశాం. కానీ ఇపుడు నిజంగా స్పైడ‌ర్ మ్యాన్ అంద‌రికీ అవ‌స‌ర‌మైన స‌రుకులు ఇచ్చి వెళ్తున్నాడు.

ట‌ర్కీలో బుర‌క్ సొయ్ లు అనే వ్య‌క్తి స్పైడ‌ర్ మ్యాన్ లాగా కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకుని, ఇంటికి కావాల్సిన నిత్య‌వ‌స‌ర స‌రుకులు అందిస్తున్నాడు. వృద్దుల‌కు కావాల్సిన పాలు, ఇత‌ర స‌రుకులు ఇంటి వద్ద‌కే వెళ్లి అందిస్తున్నాడు. ట్విట్ట‌ర్ లో బుర‌క్ సొయ్ లు స్పైడ‌ర్ మ్యాన్ గెట‌ప్ లో కారు, ట్రాక్ట‌ర్ పై వీధుల్లో తిరుగుతూ ఇంటింటికీ సేవ‌లందిస్తున్న ఫొటోలు వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. నాకున్న శ‌క్తిని పొరుగువారికి సాయమందిచేందుకు ఉప‌యోగిస్తున్నానన్నాడు స్పైడ‌ర్ మ్యాన్.



In Turkey, a man named Burak Soylu has been going around dressed like Spiderman.



He drives around in a Beetle, buys milk and groceries for the elderly, and delivers it to their doorsteps.



When he was asked why, he said "My superpower is doing good for the neighborhood." pic.twitter.com/KAYm3hyPyb