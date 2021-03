బోకా చికా: స‌్పేస్ ఎక్స్‌ప్లోరేష‌న్ టెక్నాల‌జీస్ కార్పొరేష‌న్‌కు చెందిన అతిపెద్ద రాకెట్ ఓ అరుదైన స‌క్సెస్ సాధించింది. నింగిలోకి దూసుకెళ్లి మ‌ళ్లీ విజ‌య‌వంతంగా నేల‌పైకి దిగింది. అయితే ఆ కొద్దిసేప‌టికే ఇంధ‌నం మండి అది పేలిపోయింది. స్పేస్ ఎక్స్ ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క ప్రాజెక్ట్ అయిన‌ స్టార్‌షిప్ ఎస్ఎన్‌-10 అనే ఈ రాకెట్‌ను బుధ‌వారం సాయంత్రం 5.15 గంట‌ల స‌మ‌యంలో లాంచ్ చేశారు. దీనికి సంబంధించి స్పేస్ ఎక్స్ వెబ్‌సైట్‌లో లైవ్ వీడియో కూడా చూసే అవ‌కాశం క‌ల్పించారు. రాకెట్ నింగిలోకి ఎగిరింది. 10 కిలోమీట‌ర్ల వ‌ర‌కూ దూసుకెళ్లింది. ఆ త‌ర్వాత త‌న ఇంజిన్ల‌ను వెన‌క్కి మ‌ళ్లించి ల్యాండింగ్ ప్యాడ్‌లోనే విజ‌య‌వంతంగా ల్యాండైంది. ఈ ల్యాండింగ్ వీడియో ఓ అద్భుత‌మనే చెప్పాలి.



ఈ రాకెట్ ల్యాండింగ్ ప్ర‌యోగం ఇది మూడోసారి కాగా.. ఈసారి అది స‌క్సెస్ సాధించింది. అయితే ఆ కొద్దిసేప‌టికే ఆ రాకెట్ కాస్త గాల్లోకి ఎగిరి పేలిపోయింది. ఇంధ‌నం మండ‌టం వ‌ల్లే ఈ ప్ర‌మాదం జ‌రిగిన‌ట్లు అంచ‌నా వేస్తున్నారు.

Starship SN10's post landing demise is unfortunate but still, everyone at SpaceX can chalk todays flight test up as a huge success. Become a patron at the link below for photo downloads, behind the scenes goodies, and more. @NASASpaceflight



➡️ https://t.co/h5jW6oXxkQ pic.twitter.com/H6OjBYCKb5